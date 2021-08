'Arco Meraviglia', tra le vie di Bari vecchia l'opera costruita da un giovane innamorato: cosa narra la leggenda

Tra le vie dell'affascinante Bari vecchia è facile perdersi nei racconti della tradizione popolare: uno di questi riguarda un’opera architettonica tra le più popolari nella zona, l’Arco Meraviglia.

L’arcata di costruzione Cinquecentesca è testimone di una storia d’amore avvincente che per alcuni versi ricorda l’opera shakespeariana di Romeo e Giulietta. Come la coppia più famosa di Verona, anche la versione made in Bari narra di una passione tra due ragazzi ostacolati dai genitori contrari all’unione.

Una storia a lieto fine

La famiglia di lei, aveva vietato alla fanciulla di poter stare con il suo amato, proibendone non solo l’unione ma anche l’incontro. Il poveretto però non si lasciò perdere d’animo e a differenza del duo Montecchi-Capuleti non pensò a intrugli magici e risse ma a rimboccarsi le maniche nel vero senso del termine pensando a una soluzione migliore: costruire l’arco.

La leggenda inoltre, è molto chiara sull’argomento: il barese dalle mani d’oro ha costruito il tutto in una sola notte. Abitando uno difronte all’altro, l’arco creò un collegamento diretto tra i due innamorati che così vissero felici e contenti.

La realtà dell’Arco Meraviglia è ben diversa da quella presentata. Ad abitare nei pressi dell’opera architettonica a cui si sovrappone un ballatoio con mensoloni del XVII secolo fu la famiglia milanese Maraviglia, giunta nel capoluogo pugliese con la duchessa Isabella d’Aragona. Il motivo della costruzione richiama un po’ la storia raccontata tra le vie della città: collegare due abitazioni medievali. Ad essere uniti però, non dovevano essere i Romeo e Giulietta del sud ma gli appartamenti di proprietà della stessa famiglia.

L’intreccio amoroso dal risvolto positivo dunque, sarebbe un luogo comune tramandato di generazione in generazione per permettere a tutti i visitatori di sognare ancora una volta tra le affascinanti vie del nostro capoluogo.

(Fonte: Puglia.com)