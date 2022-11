Due pugliesi spiccano, tra i 179 velisti, al Campionato Italiano Classi Olimpiche: argento nelle regate della classe 49er

Tra i 144 equipaggi che hanno preso parte al Campionato Italiano Classi Olimpiche, per un totale di 179 velisti, spicca per la Puglia il nome di Simone Ferrarese (Circolo della Vela Bari) che, insieme a Leonardo Chisté (C. Sportivo Aeronautica), ha conquistato l’argento nelle combattute regate della classe 49er. A precederli Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò (GS Marina Militare) che completano la rimonta sui napoletani Federico e Riccardo Figlia di Granara (CDRV Italia), finiti terzi.

“Siamo davvero molto felici della performance e nell’ultima giornata, quella con vento più regolare abbiamo dimostrato grande solidità – commenta Simone Ferrarese -. Abbiamo pagato purtroppo il divario accumulato nel primo giorno con delle prove tirate per i capelli che ci hanno costretto a un recupero gigantesco che siamo riusciti a colmare arrivando a un punto dal primo classificato. Un ringraziamento va al Circolo della Vela che come sempre ci sostiene nella preparazione – conclude – e che sempre di più sta puntando sui giovani che iniziano percorsi olimpici, il che mi rende ancor più orgoglioso del lavoro che viene fatto quotidianamente a casa”.

L’organizzazione dei Campionati Italiani Classi Olimpiche 2022 Edison Next a cura del Circolo Nautico Caposele di Formia è stata impeccabile, anche se il meteo nei primi giorni non ha aiutato con venti leggeri, pioggia e poche regate disputate. Condizioni che sono radicalmente cambiate nell’ultima giornata che con sole, vento e delle belle regate ha permesso a tutte le classi di completare le prove ed “eleggere” i nuovi campioni italiani delle diverse classi.

Per il Circolo della Vela erano presenti anche Alfonso Palumbo e Carlo Vittoli, entrambi al debutto nel CICO, che hanno ottenuto il primo posto tra gli uomini e quinto in classifica generale tra i 49erFX. “Le condizioni meteo sono state molto complicate. Il secondo giorno il maltempo ci ha lasciato a terra. Nella terza giornata abbiamo disputato una sola regata e siamo arrivati primi. Il campionato si è chiuso nell'ultima giornata con condizioni del vento perfette e con tre prove disputate siamo riusciti a consolidare la quinta posizione” hanno commentato i due atleti.

Infine, tra gli Ilca 7 Circo Basile ha chiuso al 20° posto nella classifica generale, seguito a ruota al 21° posto da Alberto Divella, tra i giovanissimi e alla sua prima esperienza in un Cico. “Un campionato davvero difficile per il poco vento – commenta Riccardo Sangiuliano, tecnico del CV Bari per la classe Ilca -. Comunque, sono contento delle prestazioni dei due atleti, in particolare di Alberto che era alla sua prima esperienza in classe olimpica e si è difeso abbastanza bene rispetto agli altri Under 21”.