Le strade di Castellana si illuminano con gli street fire artist: il fuoco protagonista di due giorni di spettacoli

Un festival del fuoco e della street fire art per riscaldare la città e prepararla all’accensione delle maestose fanove dell’11 gennaio a Castellana Grotte (Ba). È in programma lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2023, a partire dalle ore 20 circa, il progetto Strade di Fuoco, festival del fuoco itinerante per le vie della città di Castellana Grotte (piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via Bovio, piazza Nicola e Costa).

L'evento, inserito nel calendario de “I Giorni del Fuoco 2023” promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, rientra nel più ampio cartellone di iniziative invernali e natalizie di Piazze d’Inverno e vedrà la partecipazione di artisti locali e nazionali del settore "Street Fire Artist", artisti di strada specializzati nella dominazione e cultura del fuoco.

Strade di Fuoco sarà visitabile per due serate (9 e 10 gennaio 2023, appunto), attraverso un percorso in tre tappe nelle quali a rotazione verranno replicati i vari spettacoli. Durante il tragitto vi saranno altre singole postazioni con diversi artisti (musicista, narratore, cartomante, fachiro, ecc.). Il tema fuoco sarà così declinato in tre diverse rappresentazioni: passione, mistero e magia, vitalità.

A completamento del percorso di Strade di Fuoco sarà possibile accedere, tra le ore 19 e le ore 21,30, con partenza da piazza Nicola e Costa, a Castellana Grotte, alla rievocazione storica “Ab Origine - Laddove tutto ha avuto inizio”, spettacolo che si basa principalmente sugli eventi che hanno interessato Castellana Grotte durante l’epidemia di peste bubbonica del dicembre 1690 e del gennaio 1691, con riferimento alle principali figure storiche e agli usi e costumi sviluppatisi all’interno della popolazione durante l’epidemia, e che si snoda per 400 metri in un percorso tracciato all’interno del centro storico tra musica, luci, danza e performance teatrali.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte.ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.