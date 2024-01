Dalla pioggia di stelle alla prima Luna piena dell'anno: il 2024 inizia con il botto 'extraterrestre'

Cosa succederà nel primo mese dell'anno 2024? Gennaio sarà ricco di eventi astronomici e regalerà la sua magia a chi ama osservare il cielo. Prendete nota di tutti gli eventi segnalati da meteo.it.

Pioggia di Quadrantidi

Chi ha in serbo qualche desiderio da esprimere nei primi giorni dell'anno non deve perdere la pioggia di Quadrantidi, le stelle cadenti il cui picco sarà giovedì 4 gennaio tra mezzanotte e l'alba. Saranno circa 120 le meteore ogni ora, di quello che è uno sciame meteorico tra i più intensi del 2024.

Congiunzioni lunari

Gennaio 2024 sarà particolarmente interessanti anche per le congiunzioni della Luna con alcuni pianeti. Lunedì 8 il nostro satellite "si incontrerà" con Venere, il 9 con Mercurio e il 10 con Marte. L'alba sarà il momento migliore per godersi questo spettacolo naturale. Ci saranno altre 3 congiunzioni nel corso del primo mese del nuovo anno. Domenica 14 gennaio la Luna sarà vicina a Saturno, giovedì 18 a Giove e venerdì 19 a Urano.

Prima luna piena del 2024

Bisognerà attendere la quarta settimana del mese per assistere alla prima luna piena dell'anno. La Luna Piena del Lupo, o Luna Piena del Ghiaccio, secondo i nomi che le sono stati assegnati dai nativi americani, regalerà uno spettacolo suggestivo che racchiude un significato profondo.

Gennaio tradizionalmente è il mese più freddo dell'anno, quello in cui i lupi ululano a lungo, avvicinandosi ai villaggi in cerca di cibo, muovendosi in gruppo per tenere lontani i propri nemici. Sono animali notturni, leali, che sanno come affrontare i periodi duri come il ghiaccio.

Anche gli uomini a gennaio, soprattutto quando vivevano a contatto con la natura, devono affrontare maggiori difficoltà, raccogliersi attorno alla famiglia e concentrarsi sui propri obiettivi e sui futuri traguardi, attendendo il risveglio della natura a primavera.

La Luna Piena del Lupo, primo plenilunio del 2024, è a mezzanotte e otto minuti di domenica 7 gennaio. Non sarà una grande luna piena, dato che sarà vicinissima all'apogeo, il punto più distante dalla Terra, ma sarà comunque ammaliante per chi saprà cogliere la sua magia attrattiva.