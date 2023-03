La Puglia presente con il meglio del nuoto paralimpico regionale alle World Series e ai Campionati italiani Assoluti invernali

Un tris di atleti alle World Series, tra cui la medaglia olimpica Vittoria Bianco, e nove presenze totali ai Campionati Italiani Assoluti Invernali. A Lignano Sabbiadoro sarà grande la Puglia del nuoto paralimpico. Da oggi a domenica gli atleti della Finp, la federazione che raccoglie nuotatori con disabilità fisica e visiva, si tufferanno negli appuntamenti tricolori più importanti dell’anno. Le attenzioni sono tutte su Vittoria Bianco, oro ai Giochi di Tokyo nella staffetta 4x100 stile. La 27enne di Putignano, classe S9, sarà impegnata nei 400 stile e 50 farfalla nelle World Series che partono oggi e si chiuderanno domenica. Proprio domenica, poi, l’atleta di Impianti Sportivi Nadr e Gruppo sportivo paralimpico difesa gareggerà nei 100 stile per i tricolori assoluti. Bianco si allena tra Putignano (seguita da Marcello Leone) e Taranto (con Romolo Mancinelli).

Lignano ospiterà per la quinta volta la tappa italiana delle World Series di Para Swimming valida per il ranking globale e per le qualificazioni ai Mondiali di Manchester 2023 e ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Cercherà un pass per Manchester anche Giulio Legrottaglie, il 18enne barese dell’Asd Elpis che gareggerà nei 50, 100 e 200 stile e 50 dorso (classe S5). Il giovane, che a luglio scorso è stato oro di categoria agli Europei di Helsinki, è uno dei punti di riferimento della nazionale giovanile ed è allenato da Claudia Liso (che è anche delegato regionale Finp Puglia) con il supporto del Cus Bari e di Daniele Borace (l’ex tecnico dei fratelli De Tullio, Marco e Luca).

Sarà impegnato nelle World series anche Giacomo Sarcina (classe S2). L’atleta, anni 30, vive e nuota a Marostica in Veneto (allenato da Wally Pappacena) ma è tesserato con la Polisport dream team e difende i colori pugliesi. Il giovane sarà a Lignano per 100 e 50 rana.

Domenica ci sarà la gran chiusura con l’appendice dei campionati italiani Assoluti in cui si tufferanno altri cinque atleti di casa nostra. Di loro, quattro sono tesserati per Roxena sport: sono Angelo Rammazzo (classe S5) di Mesagne che sarà impegnato nei 100 e 200 stile e 50 delfino e i baresi Andrea Di Gennaro (classe S5, 100 e 200 stile e 50 dorso, Ramona Botta (classe S11, 50 e 100 dorso e 100 rana) e Mariagiovanna Gernone (classe S10, 100 rana, 100 delfino e 200 misti). I primi tre sono allenati da Francesco Piccinini. Gernone è allenata da Vittorio Lorusso e Leonardo Balenzano. Gernone, inoltre, ha stabilito in gare Fin due record italiani di categoria nei 200 rana e 200 farfalla. I record sono stati riconosciuti dalla Finp. Gernone ha anche partecipato alla prima Academy di nuoto paralimpico organizzata dalla federazione che si è tenuta a Roma a febbraio.

Inoltre, nella classe S14 per Mediterraneo sport Taranto, ci sarà Marco D’Aniello, allenato da Claudia Corrente e Domenico Tagliente che sarà impegnato nei 100 e 200 stile e 100 farfalla.

«La Puglia sta crescendo molto e le crescite non sono mai scontate ma sono il frutto di un lavoro quotidiano a bordo vasca fatto dalle società, dai tecnici e da tutto il movimento della Finp Puglia – dice il delegato regionale Claudia Liso –. Abbiamo due atleti che si sono affermati a livello internazionale come Bianco e Legrottaglie e altri che si affacciano alla ribalta nazionale con le convocazioni per meeeting e academy, come Sarcina e Gernone. Ritengo che Lignano sarà una ulteriore conferma della ripresa del settore in Puglia e tutti gli atleti faranno la loro parte, migliorandosi».