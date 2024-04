Il mostro di Loch Ness avvistato sul lungomare di Bari, l'iniziativa di un pub: "È una scultura in cartapesta"

Il celebre mostro di Loch Ness avvistato dai passanti sul lungomare di Bari. Ieri sera l'insolita presenza aveva scatenato la curiosità di cittadini e turisti che hanno condiviso sui social le immagini riprese con i loro smartphone. La figura in acqua era, in realtà, l'originale scultura realizzata da un maestro cartapestaio del Carnevale di Putignano per la campagna 'Un angolo di Scozia nel cuore di Bari', avviata dal pub The Stuart, nel quartiere Madonnella.

Il locale ha realizzato l''iniziativa nell'ambito di un progetto di sviluppo del patrimonio culturale e promozione del turismo finanziato dal Bando Voucher Turismo della Camera di Commercio di Bari.

La scultura del mostro di Loch Ness diventerà un'installazione permanente all'interno del pub.