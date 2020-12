'I Babbo Natale in moto' consegnano le 'Scatole gentili', un dono fatto con il cuore alle famiglie bisognose di Bari

"I BABBO NATALE IN MOTO" dell'associazione VitaInMoto quest’anno saranno al servizio delle persone bisognose per consegnare le “Scatole Gentili”. L’evento è organizzato dal Comune di Bari. I “Babbo Natale in moto 2020” partiranno sabato 19 dicembre, alle ore 9,00, da Piazza Chiurlia, dove preleveranno i pacchi-dono contenenti cibi, prodotti per la cura della persona e della casa, oggetti utili per scuola, raccolti con l’iniziativa "DONA UNA SCATOLA GENTILE", organizzata dall'Assessorato al Welfare. VitainMoto da sempre coniuga il tema della solidarietà ai grandi temi dell’ecologia e dell’economia circolare.

“Purtroppo, quest'anno non potremo organizzare la consueta sfilata dei Babbo Natale in Moto, ha dichiarato Lino Leone, presidente dell’Associazione Vita in Moto, ma saremo al servizio dei più bisognosi, porteremo loro una Scatola Gentile. Pertanto, invito tutti gli amici a voler partecipare all'iniziativa "DONA UNA SCATOLA GENTILE" dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari a favore delle famiglie bisognose, soprattutto in questo periodo che non ci permette di essere fisicamente vicini. Ognuno di noi ha la possibilità di regalare un dono personalizzato e fatto con il cuore a famiglie, anziani soli, senza fissa dimora, persone distanti da noi, che non conosciamo ma che purtroppo vivono in situazioni di fragilità.

Le Scatole Gentili dovranno contenere:

- Un cibo Natalizio (panettoni, torroni, pandori… in piccolo o grande formato)

- Un passatempo (rivista, cruciverba, un gioco di carte)

- Un biglietto d’auguri

- Una mascherina (dispositivo di protezione)

- Un prodotto per la cura del corpo (profumo, saponette profumate, crema mani, …)

- Un giocattolo

- Una cosa utile (cancelleria per la scuola, un prodotto per la casa)"