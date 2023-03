Bacio astronomico tra Venere e Giove: ancora occhi all'insù per ammirare il 'sorpasso'

Il mese di Marzo è iniziato con uno spettacolare evento astronomico visibile ad occhio nudo in tutta Italia: il “bacio” tra Giove e Venere. Già da diversi giorni il loro avvicinamento era osservabile e proprio ieri abbiamo assistito ad una delle congiunzioni astrali più spettacolari e interessanti del 2023, la minima distanza apparente tra loro nel cielo notturno.

Da oggi 2 marzo sarà visibile il cosiddetto “sorpasso” di Venere al re dei pianeti per una questione di orbite per noi osservatori dalla Terra: la loro posizione si invertirà e pertanto avremo Venere al di sopra di Giove. Anche oggi la congiunzione tra Giove e Venere sarà visibile a partire già dal tramonto. Come riconoscerli? Basta ricordare che la luce più luminosa è sempre quella di Venere e sarà sopra la luce di Giove.