Il Bacio più dolce e famoso d'Italia si riempie di caramello: avete assaggiato quello Gold?

I palati più raffinati sanno quanto importante sia il giusto equilibrio tra gli ingredienti perchè possa essere esaltato al meglio il sapore finale della ricetta: questo è quello che provano gli appassionati dei piccoli 'bon bon' tanto amati da grandi e piccini, i Baci perugina, dall'iconica forma tondeggiante, al cioccolato avvolta nella carta argentata a stelline blu più amata dagli italiani.

Avete provato la versione Gold al caramello salato? Una novità estremamente golosa con edizione limitata.

L'incarto oro preannuncia la stagione natalizia, ricorda il Natale e tutte le feste a seguire.

Una vera prelibatezza, un cuore di cioccolato al latte gianduia con granella di nocciola, stavolta racchiuso in un guscio di cioccolato al latte con caramello salato.

Le note al caramello salato si sposano perfettamente con quelle della gianduia. Il sapore unico si riconosce anche grazie all’immancabile nocciola interna tostata e la granella croccante immersa nella gianduia. E poi le frasi dai più celebri testi di autori e cantanti fino a quelli personalizzati.

Cosa ne pensate voi amanti del celebre 'cazzotto'?!

Baci Perugina Gold è in vendita su Amazon . La scatola contiene 21 Tubi da 37,5gr ed è in offerta ancora per pochi giorni.