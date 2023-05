Mattia Zenzola vince 'Amici': il ballerino valenzanese conquista il gradino più alto del podio

Mattia ce l'ha fatta, ha vinto la ventiduesima edizione di 'Amici di Maria De Filippi'.

Ieri sera 14 maggio è andata in onda su canale 5 la finalissima di 'Amici', il talent guidato da Maria De Filippi dove il ballerino valenzanese Mattia, professionista nel latinoamericano e componente del team guidato dai prof. Raimondo Todaro e Arisa, ha conquistato tutti, pubblico e giudici. A suon di sfide, dopo aver aver battuto la ballerina Isobel e la cantante Angelina, ha così raggiunto il gradino della vittoria.

'Non ci credo', diceva Mattia alla conduttrice Maria 'Mi hai cambiato la vita'.

Mattia è' un giovane studente del liceo scientifico del Di Cagno Abbrescia a Bari, da sempre calca le piste da ballo a suon di ritmo latino ma la sua specialità è la zumba, passione ereditata da sua mamma che lo ha guidato sin da bambino. Mattia era arrivato nella scuola di Maria a 17 anni anni, ma nella scorsa edizione, ad un passo dal serale, ha dovuto lasciare la scuola dopo un infortunio ed è' rientrato a settembre per la nuova edizione. Dopo tante difficoltà è stato quindi riammesso nella scuola e Mattia, a quanto pare, è tornato per vincere.

Un grande orgoglio per la comunità valenzanese (e non solo), sui social tantissimi i messaggi di gioia e ringraziamenti per questo grande successo.