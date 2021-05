Bandiere verdi 2021, le spiagge pugliesi a misura di bambino. Nella mappa anche Polignano a Mare

Tutti i lidi in cui trovare acqua limpida e bassa vicino alla riva, servizi di assistenza e sicurezza, ma anche locali per mamma e papà

Lo Stivale più bello del mondo sventola ben 143 località da Nord a Sud: sono le 'Bandiere verdi' 2021, spiagge a misura di bimbi. Ad Alba Adriatica è stato svelato l'elenco divenuto una vera e propria guida per genitori a caccia di località di mare adatte a chi ha figli piccoli.

Cosa sono la bandiere verdi? Sono le spiagge ideali per i bambini, con acqua limpida e bassa vicino alla riva, servizi di assistenza e sicurezza, ma anche locali per mamma e papà.

2.753 pediatri italiani e stranieri sono stati coinvolti nel 2021 per scegliere le spiagge ideali per i bimbi, i quali hanno confermato le bandiere verdi assegnate negli anni scorsi e assegnato quattro nuove bandiere verdi ad altrettante località riconosciute come luoghi ideali e quindi ricevuto la bandiera verde.

In Sicilia due new entry: la spiaggia di Sampieri nel comune di Scicli e di Tonnarella nel comune di Mazara del Vallo.Una località spagnola, Fuengirola, in Andalusia, e, per la prima volta, il riconoscimento anche di Bandiera verde ad una spiaggia extraeuropea: Coco beach a Dar es Salaam in Tanzania.

In Sicilia ci sono 18 comuni insigniti, a pari merito con la Calabria anch'essa con diciotto comuni.

La Sardegna, con sedici bandiere verdi, conserva il secondo posto. Anche la Puglia con tredici comuni insigniti.

Nel centro Italia formato da Abruzzo, Marche, Romagna c'è la maggior densità di Bandiere verdi in rapporto alla lunghezza delle coste con numerose spiagge adatte ai bambini ed anche vicine tra loro per cui si può accedere accedere e godere dei servizi anche nelle altre località vicine

Coma fa una spiaggia a diventare bandiera verde

I requisiti perchè una località si possa definire bandiera verde è la presenza di una spiaggia comoda e ampia con spazi fra gli ombrelloni e fondale non profondo, la presenza di attività ludiche, i servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, la presenza di locali per relax, svago e divertimento per i genitori.

Le località in Puglia

Fasano (Brindisi) 2016

Gallipoli (Lecce) 2009

Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto) 2015

Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto) 2010

Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) 2019

Melendugno (Lecce) 2016

Ostuni (Brindisi) 2008

Otranto (Lecce) 2012

Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari) 2016

Porto Cesareo (Lecce) 2016

Rodi Garganico (Foggia) 2012

Salve – Marina di Pescoluse (Lecce) 2010

Vieste (Foggia) 2009