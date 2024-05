In Puglia sventolano le Bandiere verdi, ecco le spiagge a misura di bambino: c'è anche Polignano

Si confermano 13, in Puglia, le località di mare insignite per il 2024 della 'Bandiera verde', riconoscimento che dal 2008 premia le mete a misura di bambino. Selezionate da 2.949 pediatri, italiani e stranieri, per ottenere la 'Bandiera verde' le località devono presentare una serie di caratteristiche che le rendono particolarmente adatte ai più piccoli: spiaggia comoda con lo spazio tra gli ombrelloni per consentire il gioco, mare calmo e pulito, assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, e ancora offerta di intrattenimento.

In totale in Italia, da Nord a Sud, sono state assegnate quest'anno 147 Bandiere Verdi (155 in tutto, le altre riferite a località estere). L'Abruzzo risulta essere la regione 'più verde' d'Italia perché ha la più alta densità di bandiere verdi, una ogni 11,8 km, seguita da Emilia-Romagna (una ogni 13,5 km) e Marche (una ogni 13,8 km). Ma in valori numerici assoluti è la Calabria che occupa il primo posto, con un totale di 20 bandiere verdi. Seconda la Sicilia con 18 e terza la Sardegna con 16". Al quarto posto ex aequo, Marche e appunto la Puglia con 13. Mentre al quinto, sempre ex aequo, ci sono Abruzzo e Toscana con 11.

"In Italia tutte le regioni bagnate dal mare hanno almeno una località insignita della Bandiera verde, ma ci sono province in cui nessun Comune l'ha mai ottenuta - spiega all'AdnKronos Italo Farnetani, ideatore dell'iniziativa - Negli ultimi due anni sono state assegnate solo due nuove bandiere verdi (Montepaone Lido nel 2023 e San Salvo Marina nel 2024), nonostante ci fossero numerose candidature, ed è la dimostrazione del rigore applicato dai pediatri nelle scelte. Anche per questo, in 17 anni non è stato tolto il riconoscimento ad alcuna spiaggia".

In provincia di Bari, la localitàò premiata con la 'Bandiera Verde' è Polignano (insignita per la prima volta nel 2016), per tre diverse spiagge: Cala Fetente, Cala Ripagnola e Cala San Giovanni. Le altre località pugliesi sono Fasano (Brindisi) 2016; Gallipoli (Lecce) 2009; Ginosa - Marina di Ginosa (Taranto) 2015; Lizzano - Marina di Lizzano (Taranto) 2010; Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) 2019; Melendugno (Lecce) 2016; Ostuni (Brindisi) 2008; Otranto (Lecce) 2012; Porto Cesareo (Lecce) 2016; Rodi Garganico (Foggia) 2012; Salve - Marina di Pescoluse (Lecce) 2010; Vieste (Foggia) 2009.