Servizio Civile a Castellana Grotte, bando di selezione per dodici unità: come e quando presentare la domanda

Il Servizio Civile Universale a Castellana Grotte raddoppia. Si passa da 6 a 12 tra volontarie e volontari. Accanto al già consolidato Pianeta Giovani 2023, si affianca il nuovo progetto In Reading 2023. Il luogo fisico di attuazione resta il Centro Studi Viterbo, sempre più luogo sinonimo di impegno, aggregazione, comunità e cultura.

Pubblicato, infatti, all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte l’avviso pubblico relativo al bando di selezione per dodici unità di Servizio Civile Universale, di cui sei nell’ambito del programma denominato “Isidora 2023: le città inclusive” e il progetto denominato “Pianeta Giovani 2023” da impiegare nel Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Area di intervento: 24 – Sportelli informagiovani e sei per il programma denominato “Leonia 2023: le città sostenibili” e il progetto denominato “In Reading 2023” nell’ambito del Settore D) Patrimonio storico, artistico e culturale - Area di intervento: 1. Cura e conservazione biblioteche.

Possono presentare candidatura ragazze ed i ragazzi fra i 18 e i 28 anni e 364 giorni. Gli aspiranti operatori volontari, come già successo per le precedenti annualità, dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024, specificando quale sede di svolgimento il Comune di Castellana Grotte. La durata di entrambi i progetti è di 12 mesi e alle volontarie e volontari selezionati è riconosciuto un assegno mensile € 507,30 salvo incremento sulla base della variazione accertata dall’ISTAT.

Per informazioni sul servizio civile in generale e per ricevere supporto nella compilazione della domanda tramite piattaforma DOL o del curriculum vitae da allegare all’istanza è possibile rivolgersi tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 presso il Centro Studi Viterbo, in piazza Caduti Castellanesi 22, sede di attuazione dei progetti di servizio civile, dove le volontarie e i volontari già in servizio saranno ben lieti di aiutare altri giovani che, come loro, decidono di essere protagonisti della vita sociale e culturale della propria città.

“Con la conferma dell’ammissione a finanziamento del progetto di servizio civile Pianeta Giovani 2023 al suo terzo accoglimento, ma soprattutto con l’ulteriore traguardo raggiunto con l’ammissione a finanziamento anche del progetto In Reading 2023 - commenta il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti - l'Amministrazione comunale continua a porre in essere attività tese ad offrire ai giovani castellanesi un insieme di opportunità di valore. Poter contribuire alla crescita personale e professionale di ragazze e ragazzi che decidono di dedicare tempo ed energia costruttiva in favore della Comunità è per noi motivo di profondo orgoglio. Continueremo con ferma convinzione a investire su progetti dedicati ai giovani in cui crediamo fermamente, così come continueremo a credere nel Centro Studi Viterbo come contenitore e motore di culture, cittadinanza attiva e aggregazione”.

Accanto al già consolidato progetto Pianeta Giovani 2023, che ha come obiettivo quello di fornire informazioni e sviluppare attività nei campi della formazione, del lavoro, della digitalizzazione, dell’accesso ai servizi pubblici, del coinvolgimento delle associazioni del terzo settore e delle istituzioni scolastici, si affianca così il progetto In Reading 2023, che avrà come obiettivo quello di sviluppare attività in tema di promozione della lettura, valorizzare il patrimonio librario pubblico, organizzare iniziative in tema di diffusione della cultura e della storia e visite guidate presso i luoghi cittadini deputati alla lettura e alla cultura.

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza di vita stimolante che consente ai partecipanti di mettersi in gioco accettando nuove sfide e contribuisce a far scoprire loro nuove soft skill, consolidando la consapevolezza di sé, come individuo facente parte di una comunità a cui donare il proprio apporto in termini di coesione culturale e sociale.

Il mondo del lavoro in rapidissimo e costate cambiamento non richiede più solo un valido percorso di studi, ma ricerca piuttosto il sincronismo tra competenze trasversali e attitudini personali, da acquisire e sviluppare fuori dal contesto scolastico o universitario. In tal senso, il servizio civile è una preziosa palestra di vita per la propria crescita esperienziale, in termini di occasione altamente formativa, esperienza di team working e sviluppo di capacità relazionali e di lavoro per obiettivi.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.