'Barbie Burger', il primo burger vegano ispirato alla bambola fashion: scopri dove gustarlo a Bari

Nasce il panino dedicato alla bambola d'eccellenza, la Barbie: da oggi infatti è possibile acquistare questo mix di colori e gusti vegani, il Barbie Burger, nella prima veganburgheria gourmet d'Italia, la Flower Burger, che ha la sua sede a Bari in Via Principe Amedeo 121 e propone panini colorati e gustosi, 100% naturali. In questo periodo di emergenza per il Covid-19 è aperto sia a pranzo che a cena per servizio asporto e take-away.

Il Barbie Burger, in particolare, punta a conquistare la clientela con la sua ricetta a base di:

insalata;

pomodori;

burger di lenticchie e barbabietola;

bun rosa;

barbie hummus;

barbie mayo.

Può essere ordinato in delivery tramite la Flower App oppure attraverso i partner che offrono il servizio di consegna.

Scopri gli ingredienti di questo burger