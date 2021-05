'Barbie in town' racconta San Nicola di Bari: alla scoperta dei luoghi e delle principali tradizioni legate al patrono della città

In giro per Bari nei luoghi della tradizione, un modo originale per scoprire San Nicola, il santo che unisce oriente e occidente

Il culto di San Nicola a Bari ha origini antichissime, ed è molto più di quello tra una città e il suo Santo Patrono. Pur non essendo originario di Bari, ma bensì della Turchia, San Nicola è considerato dalla gente uno di loro, una figura di riferimento. Non solo, il santo è una vera e propria icona pop per la città, raffigurato in murales in giro per i quartieri e in campagne pubblicitarie. Dal giorno della traslazione delle sue ossa nel capoluogo pugliese, San Nicola è diventato il simbolo di Bari.

Con il solito stile social e pop che ci contraddistingue, Barbie in Town ha deciso di dedicare un lungo approfondimento [LEGGI QUI] a San Nicola, ripercorrendo le tappe più importanti della sua storia e le principali tradizioni della città di Bari per onorare il Santo..

La manna, la Caravella, la Basilica di San Nicola e il Museo nicolaiano sono solo alcuni dei temi trattati, con una vasta gallery di scatti che vedono Barbie nei luoghi principali del culto del santo di Myra.

Data l'impossibilità di celebrare, per il secondo anno consecutivo, la Festa Patronale in modo tradizionale a causa della pandemia mondiale, abbiamo organizzato una tre giorni in onore di San Nicola sui nostri canali social.