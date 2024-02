Si traveste da Barbie in versione 'Zita di Ceglie': sulla scatola un simpatico messaggio per il suo Ken

Sta facendo il giro della rete ed è sicuramente una delle maschere più simpatiche e divertenti di questo Carnevale 2024: Barbie in versione 'Zita di Ceglie'.

L'autrice si chiama Giusy, ed è proprio originaria di Ceglie del Campo anche se risiede a Sannicandro di Bari. "Quest'anno" scrive sui social "ho deciso di partecipare al carnevale a tema Barbie".Dietro il suo simpatico travestimento in abito lungo rigorosamente rosa confetto, all'interno di una scatola con la scritta made in Mattel, Giusy in realtà vuole lanciare un messaggio al 'suo Ken', sperando di non " fare la fine della Zita di Ceglie" abbandonata sull'altare: "Un omaggio alla mia terra sì, ma con il velato intento di fare capire al mio compagno che (dopo 2 figli e 15 anni assieme) forse è il caso che mi chieda in sposa".

A Giusy allora le auguriamo ogni bene per il futuro!