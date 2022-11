Bari aspetta il 6 dicembre, si riaccendono le luci su San Nicola: torna la tradizionale fiaccolata e si festeggia tra popizze e cioccolata calda

Bari Vecchia si veste a festa, il 6 dicembre si riaccendono le luci sul santo più venerato al mondo. La Basilica di san Nicola ha reso pubblico il programma. In piazza San Nicola tornano le luminarie, si accenderanno il 2 dicembre con l'esposizione della statua del Santo.

Con la tradizionale Messa delle 5 del mattino guidata dal rettore della Basilica padre Giovanni Distante e l'immancabile lancio di Diane, comincia il 6 dicembre barese, dedicato al Santo Patrono della città, San Nicola.

All’alba del 6 dicembre ritorna anche il consueto appuntamento con la magica atmosfera della Fiaccolata Nicolaiana organizzata dal Circolo Acli-Dalfino, la conferma arriva alla redazione Baritoday dal presidente Michele Fanelli: ci sarà la partenza di tre cortei da 3 punti strategici della città i quali raggiungeranno Piazza Massari per formare un unico corteo che raggiungerà la Basilica di San Nicola per il tradizionale momento di preghiera. Seguirà un dolce ristoro tra cioccolata calda e sgagliozze.

Alle 18 segue ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e la consegna da parte del sindaco Antonio Decaro delle chiavi della città di Bari al Santo Nicola.

Un'importante novità riguarda la processione, la statua del Santo verrà portata a piedi (a differenza dello scorso anno in cui la statua fu portata in processione in auto per garantire sicurezza a tutti coloro che parteciperanno all'evento a causa dell'emergenza sanitaria) dalle 20.00 seguendo l'itinerario: Basilica San Nicola - Via delle Crociate - Via Carmine - Strada San Marco - Piazzetta Sant’Anselmo - Via Palazzo di Città – Piazza Mercantile - Piazza del Ferrarese - Strada Vallisa – Via Roberto il Guiscardo - Strada Palazzo dell’Intendenza - Strada San Domenico - Via Boemondo - Piazza Federico II di Svevia - Piazza Odegitria - Arco della Neve - Via Trancredi – Strada Carmine - Via della Crociate - Piazza San Nicola - Basilica San Nicola.

La processione terminerà con un gran finale, il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio sul molo Sant'Antonio.