Nuovo Casting a Bari: si cercano comparse per il film "I casi dell'avvocato Guerrieri" di Gianluca Tavarelli

Lunedì 22 e martedì 23 si terranno a Bari presso Accademia Unika Bari (viale Papa Giovanni XXIII, 40, 70124 Bari) dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 i casting rivolti alle comparse per il nuovo progetto cinematografico di Gianluca Tavarelli che si girerà tra Bari e dintorni, a partire da metà settembre.

Per la serie tv “I casi dell’avvocato Guerrieri”, diretta da Gianluca Tavarelli e prodotta da Combo International e Bartleby Film, si cercano:

-Uomini dai 18 ai 75 anni

- Donne dai 18 ai 75 anni

- Bambini e bambine tra i 7 e i 10 anni

- Ragazzi tra i 12 e i 13 anni

e anche:

- ragazzi tra i 18 e i 20 anni che praticano basket

- donne tra i 25 e i 55 anni che praticano yoga

- ragazzi e ragazze tra i 18 e i 20 anni che praticano vela

- donne e uomini tra i 30 e i 50 anni che sappiano guidare bene moto di grossa cilindrata

Per partecipare NON occorre inviare alcuna candidatura via mail. Bisognerà presentarsi direttamente in sede casting.

Il casting è aperto a TUTTI secondo le indicazioni di seguito riportate e nel rispetto delle normative vigenti.

È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto.