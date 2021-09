La fontana di piazza Moro e la Torre dell'orologio si illuminano di verde: anche Bari celebra la XIV Giornata Nazionale SLA

La Città metropolitana di Bari aderisce alla XIV Giornata Nazionale SLA promossa dall’AISLA, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

A partire dalla serata di domani, sabato 18, e per tutta la giornata di domenica 19 settembre la Torre dell’Orologio del palazzo della Città metropolitana e la fontana di piazza Moro saranno illuminati di verde, colore simbolo della speranza.

Oltre 6 mila persone in Italia convivono con la SLA, una malattia neurodegenerativa grave che modifica profondamente l’esistenza del malato e, di conseguenza, dei suoi famigliari.

La Giornata Nazionale SLA nasce per ricordare il primo sit-in dei malati SLA in piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, AISLA promuove diverse iniziative in tutta Italia, al fine di rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati SLA.

Il verde, si sa, è il colore della speranza, della vitalità e della natura, ma è anche il colore rappresentativo di AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Nata nel 2018 quasi per gioco da un’idea di alcuni volontari, “Coloriamo l’Italia di verde” è un’iniziativa che ha contagiato moltissimi comuni italiani.

Coloriamo l’Italia di Verde… la speranza è Vita!

L’appuntamento di quest’anno è nella notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre: decine e decine di monumenti italiani si illumineranno di luce verde per annunciare la XIV GIORNATA NAZIONALE SULLA SLA, quando nelle piazze italiane sarà possibile trovare le bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG al fine di raccogliere fondi per l’assistenza delle persone colpite dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica.