La fontana di piazza Moro si colora di blu: anche Bari aderisce alla Giornata internazionale contro la pena di morte

Il Comune di Bari aderisce alla giornata internazionale “Cities for Life - Città contro la pena di morte”, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e in programma martedì 30 novembre, illuminando di blu la fontana monumentale di piazza Aldo Moro.

Con questa iniziativa l’amministrazione intende testimoniare concretamente l’impegno in favore del principio di dignità dell’uomo e di difesa dei suoi diritti fondamentali.

“Cities for Life” si celebra ogni 30 novembre in ricordo dell’anniversario della prima abolizione per legge della pena capitale decisa da uno stato europeo, il Granducato di Toscana, nel 1786.

L’iniziativa, giunta alla sua 20° edizione, rappresenta la più estesa mobilitazione mondiale che coinvolge oltre 2000 città, con l’obiettivo di stabilire un dialogo con la società civile e coinvolgere gli amministratori locali, uniti in Europa e nel mondo dalla comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena di morte.