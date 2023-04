Bari tra le città meno care: inflazione e prezzi al consumo

Oggi si parla spesso di economia e di conseguenza del costo della vita. Argomento comune è l'inflazione ossia l'aumento generalizzato e prolungato dei prezzi che porta alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta e quindi del valore reale di tutte le grandezze monetarie. L'inflazione continua oggi a rendere poco facile la vita dei consumatori e una classifica stilata dall’Unione nazionale consumatori sulla base dei prezzi al consumo di marzo resi noti dall’Istat, mostra il quadro delle città italiane, da quelle più care a quelle meno care.

Le città più care d'Italia

La classifica come si legge su Today.it: pone la vita molto onerosa a Bolzano, dove l'inflazione tendenziale risulta essere pari al +8,5%. Pur essendo 'solo' la settima più alta d'Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente a 2.259 euro per una famiglia media. Secondo posto in classifica per Milano, dove il rialzo dei prezzi su base annua si attesta all’8,2%, con un incremento di spesa annuo pari a 2.226 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Siena con un aumento dei prezzi del +9,6%, la seconda inflazione più alta d'Italia ex aequo con Imperia, e con una spesa supplementare pari a 2.164 euro annui per una famiglia tipo.

La città con l’inflazione tendenziale più alta è Genova, con un +9,8%, (al quarto posto nella classifica delle città più care d’Italia), con una stangata pari a 2.136 euro per una famiglia media. Seguono Varese (+7,8%, +2.057 euro), Grosseto (+9,1%, +2.051 euro); al settimo posto Trento (+7,8%, +2.041 euro), poi Ravenna (+8,2%, +1.982 euro), Perugia (+8,6%, pari a 1.976 euro) e Pistoia (+8,7%, +1.961 euro).

Le città meno care d’Italia: la classifica

La città più virtuosa d'Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa è Potenza, con l'inflazione più bassa del Paese (+4,8%), dove in media si spendono "solo" 948 euro in più. Seguono Reggio Calabria ex aequo con Catanzaro (+5,9%, +1.102 euro per entrambe), Campobasso (+6,8%, +1.245 euro), Caserta (+6,6%, +1.284 euro), Bari (+7,5%, +1.301 euro), Caltanissetta (+6,9%, +1.316 euro), Ancona (+6,7%, +1.332 euro), Napoli (+6,6%, +1.335 euro) e Trapani (+7,2%, 1.373 euro).

L'articolo completo su Today.it