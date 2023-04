Bari tra le città dove si dicono più parolacce: la top-ten

Molto spesso sono considerate degli intercalari, fanno parte del linguaggio quotidiano, usate per esprimere sorpresa, sensazioni di disgusto o anche per evidenziare momenti di divertimento: le parolacce fanno parte della quotidianità e sono presenti da sempre nei dialetti, soprattutto in quello barese.

Partendo proprio da un interesse linguistico Preply, ha intervistato 1.558 abitanti in 19 grandi città italiane per capire dove siano più diffuse le imprecazioni, chiedendo anche contro chi o cosa si è soliti esprimersi in modo volgare. Nel conteggio della piattaforma non sono state incluse le bestemmie, ma soltanto le parolacce. Gli italiani tendono a prendersela in particolare con loro stessi,21%, il 17% lancia improperi un po' a caso, o come intercalare per rendere più colorite le conversazioni. Tra i destinatari delle parolacce ci sono amici,17%, collaboratori e partner, 11%, sconosciuti, 9%, sorelle e fratelli, 8% e infine i genitori, 5,5%.

Dal punto di vista dell'età, i giovani sono quelli che utilizzano più parolacce: dai 16 ai 24 anni se ne contano in media 14 al giorno, ma il numero diminuisce man mano che si diventa grandi. Si calcolano infatti tra le 8 e le 9 imprecazioni giornaliere per chi ha tra i 25 e i 44 anni e meno di 4 al giorno tra gli over 55.

Parolacce, dove se ne dicono di più: Bari in top-10

La classifica delle città italiane dove si impreca di più, sulla base del numero di volte che i residenti imprecano ogni giorno, ha visto Bari posizionarsi al nono posto, a pari merito con Catania, Bologna, Parma, verona e Napoli con una media di 6 parolacce al giorno.

In testa a questa graduatoria c'è Venezia, con 19 imprecazioni quotidiane, seguita da Brescia, 17, seconda a pari merito con Padova. In terza c'è Genova con 14. In quarta posizione Messina, 12, quinta Milano, 11. In sesta posizione Torino a pari merito con Firenze e Palermo con 9 al giorno, in settima posizione c'è Roma, 8, ottava Modena, 7, Taranto decima con 5.

L’analisi di Preply ha evidenziato anche in quali situazioni gli italiani cerchino di evitare in tutti i modi l'utilizzo di un'espressione volgare.