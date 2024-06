Importante esercitazione sul litorale di Bari sulla gestione dei flussi migratori via mare: si cercano 30 figuranti

L’Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera FRONTEX, organizza per le giornate del 18 e 19 giugno, nelle acque antistanti il Compartimento marittimo di Bari, una esercitazione complessa nell’ambito della joint operation “Themis” alla quale prederanno parte assetti aeronavali nazionali ed esteri.

L’operazione Themis è un'iniziativa di sicurezza delle frontiere dell'Unione europea condotta da Frontex, l'agenzia europea di vigilanza dei confini, con l'obiettivo di combattere le migrazioni senza controllo e i crimini transfrontalieri, nella speranza di armonizzare la gestione sui flussi migratori via mare. L'iniziativa, che ha sostituito l'Operazione Triton nel presidio dei flussi di migranti, è iniziata il 1º febbraio 2018.

Frontex affianca i paesi dell'UE e Schengen in tutti gli aspetti relativi alla gestione delle frontiere, attraverso il sostegno sul campo e il contrasto alla criminalità transfrontaliera, la sorveglianza aerea e la raccolta di informazioni, coadiuvando le procedure di rimpatrio, individuando nuove tecnologie e molto altro.

Gruppo Ideazione srl e Torre Quetta, quest’anno, sono partner di Frontex e della Capitaneria di porto in questa importante esercitazione, pertanto si cercano circa 30 figuranti che simuleranno, nello scenario addestrativo, un gruppo di migranti sbarcati da una nave in difficoltà. I figuranti saranno imbarcati la mattina del 19.06.2024 su una nave della Guardia Costiera per poi sbarcare nello stesso porto, secondo i seguenti orari di massima:

- Imbarco nel porto di Bari ore 08:30;

- Sbarco nel porto di Bari ore 14:00 per assistenza sanitaria;

- Termine esercitazione ore 15:00;

Per partecipare come figuranti è possibile contattare Gruppo Ideazione srl via whatsapp al 3312290132