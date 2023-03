Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare l'1 e il 2 aprile 2023

Parte il primo fine settimana di aprile, si entra nel vivo della Settimana Santa e i centri della provincia si preparano a viverla con fede e devozione attraverso riti e tradizioni tipiche del periodo religioso. In città ci saranno una serie di eventi tra sport, concerti, spettacoli e mostre e gli appassionati delle passeggiate all'aperto potranno godere di una serie di appuntamenti alla scoperta del nostro territorio.

Mostre, incontri e Manifestazioni

Il 2 aprile si rinnova l’appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.A Bari prende il via la 35esima edizione di Vivicittà - la Corsa dei diritti, la tradizionale manifestazione podistica internazionale organizzata dalla Uisp Bari in collaborazione con l’asd Runners Club, domenica 2 aprile da largo 2 Giugno, con partenza alle ore 9. Un momento unico per chi è legato alla scena skate degli anni '80 e '90 ma non solo. Sabato 1° aprile, a partire dalle 17, al via Old School Never Dies, una mostra di street art legata al mondo dello skateboard con interventi di esperti e professionisti.

A Bari gli ultimi appuntamenti culturali e di intrattenimento a tema cinematografico che coinvolge le strade e le piazze cittadine, i cinema, gli spazi culturali e le attività commerciali durante i giorni di Bif&st. Nuovo evento d’eccellenza presso il Teatro Polifunzionale AncheCinema di Bari: il mitico Franco Nero sarà presente il prossimo 2 aprile, alle 17.30, alla prima proiezione del suo nuovo film “L’Uomo che disegnò Dio”.

Musica

Grande attesa per i Måneskin al Palaflorio di Bari. I ComaCose arrivano a Modugno per la tappa pugliese del loro Un meraviglioso modo di incontrarsi - Tour 2023. Nel Teatro Piccinni di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo “Musiche fuori e per il cinema” che vedrà la partecipazione straordinaria del maestro Franco Piersanti, in qualità di direttore, tra gli autori italiani di musica per il cinema più importanti di tutti i tempi. Parte dall’Officina degli Esordi di Bari venerdì 31 marzo alle ore 21 il tour del nuovo progetto di Ghemon “Una cosetta così”. Uno spettacolo che porta sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling. Il Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti ospita, in occasione della rassegna 1799 – Le Bande della Libertà, Eugenio Bennato in concerto.Per questa tappa del tour Vento Popolare, Bennato è accompagnato da Ezio Lambiase (chitarra classica e elettrica), Mujura (chitarra acustica, basso e voce), Sonia Totaro (voce e danza), Francesca Del Duca (voce e percussioni).

Teatro

Al Planetario di Bari l'astronomia si racconta anche con la musica nell'evento "The Great GiG In The Sky", L'Astronomia dei Pink Floyd. La musica dei Pink Floyd contiene numerosi spunti astronomici che coinvolgono l'ascoltatore in veri e propri viaggi spaziali.

Dalla spiegazione degli aspetti astronomici attraverso le straordinarie immagini del Planetario all'ascolto dei brani suonati dal vivo dagli Eclipse Of The Moon Pink Floyd Tribute Band, in un perfetto connubio tra scienza e musica. Alla vigilia della Settimana Santa l’Agìmus di Mola di Bari presenta il progetto «Sacre Passioni» con un doppio appuntamento in programma sabato 1° aprile (ore 18 e ore 21) al Teatro van Westerhout. Con una serie di «tableaux vivants» viene proposta la magia di un’inedita azione-concerto in cui grandi capolavori pittorici vengono riscostruiti dal vivo con un flusso ininterrotto di brani vocali e strumentali interamente eseguiti in presa diretta. Gli intrighi, le strategie e le alleanze, fino al massacro degli avversari nella famigerata ‘Notte dei lunghi coltelli’ approdano sul palco del Teatro Kismet per il nuovo appuntamento della Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’, a cura di Teresa Ludovico. Sabato 1 aprile alle 21 e domenica 2 aprile alle 18 in scena a Bari Il mio amico Hitler, la storia dell’irresistibile ascesa al potere del gerarca nazista nel dramma di Yukio Mishima, diretto da Andrea Adriatico per Teatri di Vita. Lo showman Raffaello Tullo in scena in ‘'Contrattempi moderni’' al teatro S. Cuore di Gioia del Colle. Una storia fatta di tecnologia, telecomandi, ossessioni social, ma anche di libertà perdute da riconquistare. Un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena sul palco della Casa di Pulcinella con la compagnia I guaqrdiani dell’Oca: 'Robin Hood nel castello di Nottingham' ispirato al romanzo omonimo di Alexandre Dumas, lo spettacolo interpreta le gesta del fuorilegge più conosciuto dell’anno mille, arciere infallibile ed astuto, principe dei ladri e incontrastato signore della foresta di Sherwood

Visite guidate ed escursioni

Gli appassionati di passeggiate all'aperto potranno scegliere tra un'infinità di visite guidate, da quelle nei teatri a quelle per Bari tra tesori sotterranei, palazzi e quartieri eleganti o andare nella natura tra lame, boschi e coste frastagliate: QUI tutte le visite in programma. Per le famiglie un'esperienza unica a Castello Marchione di Convresano tra mondi magici e fantastico con Magolandia.