Foto e filmati storici della città proiettati sui palazzi del Ministero della Cultura: a Bari l'iniziativa per il Bif&st

Fotografie e filmati storici di eventi, manifestazioni sportive e appuntamenti che hanno visto protagonista Bari dagli anni '30 agli anni '50 del Novecento, proiettati sui palazzi del Ministero della Cultura e mostrati per la prima volta al pubblico. E' l'iniziativa che da domani coinvolgerà otto edifici del MiC a Bari, sommandosi agli eventi che in città accompagnano la settimana del Bif&st.

L’idea dell’architetto Maria Piccarreta, Segretario regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, è nata proprio con l'obiettivo di contribuire a rendere speciale una settimana in cui Bari è capitale del cinema, per svelare un prezioso patrimonio conservato dal Ministero della Cultura.

Da domani, 31 marzo, sarà possibile ammirare le foto sul palazzo del Segretariato regionale del MIC ( strada dei Dottula-Isolato 49), sulle sedi della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (Santa Chiara), delle Soprintendenza Archivistica (Palazzo Sagges), Castello Svevo, Archivio di Stato e Biblioteca Nazionale. I filmati, invece sarà possibile visionarli alla sede della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e a Palazzo Simi (sede del Centro Operativo per l’Archeologia).

“Come Segretariato del MIC abbiamo pensato di cogliere l’occasione del Bif&st perché il nostro Ministero, oltre al patrimonio storico-artistico, possiede e conserva anche un incredibile patrimonio audiovisivo”- spiega l’architetto Piccarreta- “ A tutti noi Istituti del Ministero presenti a Bari è sembrato bello poterne mostrare una infinitesima parte alla città in un momento in cui Bari è protagonista del cinema nazionale e internazionale. L’esperimento di questi giorni è un inizio, ci piacerebbe promuovere e diffondere questo prezioso patrimonio e la cultura in tutte le sue forme e le sue declinazioni”.