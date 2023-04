Musei, castelli e parchi archeologici aperti per il Primo maggio in Puglia: i luoghi da visitare

Festa del Primo maggio con i luoghi della cultura aperti anche in Puglia. Musei, castelli, parchi archeologici saranno visitabili (anche quelli che normalmente osservano la chiusura il lunedì) al consueto costo del biglietto.

A Bari, il castello svevo sarà accessibile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ultimo ingresso e chiusura biglietteria alle 12.00). In provincia, resteranno aperti anche la Galleria 'De Vanna' di Bitonto e il Museo archeologico nazionale di Altamura. Ma sono tanti i luoghi della cultura da visitare in tutta la regione: l'ideale per chi non volesse rinunciare a una gita fuori porta (qui la lista completa dei siti aperti).