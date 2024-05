Matrimoni con rito civile a Bari, il Fortino Sant'Antonio tra le location più gettonate

La terrazza del Fortino Sant'Antonio a Bari resta tra le location più apprezzate dalle coppie che decidono di sposarsi con rito civile. A inaugurare la 'stagione' delle nozze al Fortino è stata la prima celebrazione tenutasi sabato scorso, 25 maggio, ma numerose sono già le prenotazioni.

Da quest'anno e fino 2026, la gestione del servizio di allestimento è stata affidata a Gruppo Ideazione srl, società guidata da Christian Calabrese che più di 15 anni fa ha dato avvio a questo progetto di promozione per la città di Bari. La società, infatti, ha già in programma una serie di iniziative che puntano "ad aumentare l’interesse per la location comunale per i prossimi anni", con l'obiettivo di rendere Bari, nei prossimi due anni, "la città dei matrimoni".

"Un progetto - spiega in una nota il gruppo Ideazione - che punti ad implementare i riti civili con gli eventi culturali e di spettacolo previsti in città e che rafforzi il legame con il mondo imprenditoriale impegnato nel wedding. Un progetto ambizioso, che punta pertanto a rafforzare l’indotto economico per la città e che prevede un forte incremento di appeal della stessa, per la celebrazione di riti civili creando appunto un marchio in grado di presentarsi, nello specifico, ai futuri sposi provenienti dal resto d’Italia e da tutta l’Europa".

Tra i progetti in cantiere, anche protocolli d’intesa con le principali Compagnie di Crociera che fanno scalo a Bari.