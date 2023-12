Accessori vintage e unici in vendita per Natale: a Bari apre il mercatino solidale a sostegno delle persone in difficoltà

L’organizzazione solidale Charity & The City, rappresentata da tre donne straordinarie: Maria Carla Martelli, Rossella Longo ed Emanuela Leccisi, ha organizzato un’iniziativa benefica per sostenere l'associazione barese In.Con.Tra., che si impegna nel fornire pasti caldi e rifugio alle persone indigenti.

Il 15, 16 e 17 dicembre, il negozio Leccisi Collezioni in via Putignani, 150/A, sarà trasformato in un luogo di solidarietà, offrendo ai visitatori l'opportunità di contribuire a una causa nobile. Saranno in vendita accessori vintage unici e oggetti personalizzati, caratterizzati dal tocco distintivo del motto AggiungO un posto a tavola. Una selezione di oggetti per la tavola sarà offerta a prezzi accessibili, variando da 5 a 15 euro, i cui proventi sosterranno interamente la "cena degli abbracci", organizzata dall'associazione In.Con.Tra. per il Natale e la fine dell'anno. Allo stesso tempo, una percentuale delle vendite di articoli di design e accessori di lusso della boutique Leccisi Collezioni contribuirà a sostenere la causa.

Foulard eleganti, occhiali iconici, piatti incantevoli e tazze singolari, insieme ad altri articoli pensati con cura, saranno disponibili per coloro che desiderano fare una differenza tangibile nella vita di chi è meno fortunato.

Un momento culminante di questa iniziativa avrà luogo il 16 dicembre alle ore 12, con l’evento “Incontro con In.Con.Tra.”, un'opportunità straordinaria per ascoltare l’esperienza di solidarietà direttamente da un rappresentante dell’associazione.

In un periodo dell'anno in cui la solidarietà e la gentilezza sono particolarmente apprezzate, l'evento organizzato da Charity & The City offre a tutti la possibilità di fare una differenza concreta nella vita di chi è meno fortunato. Un gesto di gentilezza, grande o piccolo che sia, per illuminare il Natale di coloro che ne hanno più bisogno.

Charity & The City Shopping

15 e 16 dicembre ore 10.00/13.30 – 17.00/20.30

17 dicembre ore 10.00/13.30

Leccisi Collezioni, via Putignani,150/A - Bari