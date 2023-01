Bari nella top-ten delle città italiane più educate: la classifica

Non lasciar passare nel traffico, non rallentare alla guida quando si passa vicino ai pedoni, saltare la fila, passare molto tempo al cellulare in pubblico...questi sono alcuni dei comportamenti maleducati diffusi. In un recente studio Preply, piattaforma globale di apprendimento delle lingue, grazie alle opinioni di un campione di abitanti delle 19 più grandi città d'Italia, ha stilato una classifica delle città più educate e di quelle più maleducate.

Dallo studio, Padova (5,18), Firenze (5,60), Modena (5,60) e Verona (5,66) risultano essere le più educate. Bari si è piazzata in ottava posizione tra le città più educate secondo gli abitanti in una scala da 1 a 10 dove 10 è la più maleducata.

Abitanti o forestieri, chi sono i più maleducati?

Inoltre è stato chiesto agli intervistati se secondo loro le persone “autoctone”, cioè nate e cresciute in città, sono più maleducate di chi viene da fuori oppure hanno comportamenti simili.

Come si legge dallo studio di preply.com nel complesso, il 17,91% pensa che i forestieri siano più maleducati degli abitanti locali, il 26,38% che i più scortesi siano gli autoctoni, il 47,05% che se la giochino a pari merito, mentre il 8,66% è indeciso.

Dai dati raccolti risulta che ci sono solo cinque città in cui gli abitanti pare siano più maleducati di chi viene da fuori: Bari, Roma, Taranto, Catania e Palermo. Come si legge sul sito 'Probabilmente alcuni comportamenti sono considerati normali dai locali o necessari per sopravvivere nella giungla metropolitana'.