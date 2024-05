Bari in 40 meravigliosi scatti, nasce la guida emozionale digitale per raccontare la città

Una mappa emozionale per affascinare il turista e guidarlo attraverso le immagini. È l’idea di BariExperience.com per omaggiare il territorio e offrire informazioni rapide: “40 Images for Forty Places”, si chiama così la guida emozionale per promuovere e consigliare alcune delle tantissime attrazioni da vedere in città. Una “mappa digitale” insolita, semplice e pratica da utilizzare, per suggerire al turista posti e monumenti da visitare durante la permanenza a Bari, con un collage di quaranta bellissime immagini del territorio e alcuni link utili.

Il PDF, scaricabile gratuitamente dal sito, si prefigge due obiettivi: accompagnare il visitatore verso le principali attrazioni da non perdere partendo da ciò che più colpisce e affascina il turista, ossia le immagini. In secondo luogo, fornire uno strumento scorrevole e di facile utilizzo da mobile, per renderlo funzionale agli scopi e consentire al visitatore di consultare la guida emozionale soprattutto durante le passeggiate tra le strade di Bari.

“L’Emotional Guide nasce per rispondere alla curiosità di molti che, attraverso il sito ed i canali social, mi chiedono costantemente informazioni e consigli per esplorare la nostra città” commenta Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com.

“Ormai, dalle decine di migliaia di utenti italiani e stranieri che visitano ogni anno questo blog, si evince che Bari è molto più attrattiva di quanto si possa immaginare. Da qui la decisione di sfruttare le foto scattate in questi ultimi anni dal sottoscritto per realizzare uno strumento utile e di impatto, in grado di suscitare una certa empatia con il turista e di soddisfare la sua curiosità”.

Conclude “I diversi download della guida, registrati sul sito nel giro di poche ore, confermano la voglia di esplorare Bari, nonchè l’utilità della guida stessa”.