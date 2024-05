Bari Photo Contest, vince lo scatto di Nicola Abbrescia: le immagini in mostra nel Margherita

Scene di vita, persone, attimi di quotidianità nei quartieri: istantanee di una città immortalata in ogni suo angolo, da prospettive diverse e originali. Sono 36 le fotografie selezionate per la mostra che, ospitata all’interno del Teatro Margherita di Bari dal 3 al 12 maggio, rappresenta il momento conclusivo della prima edizione del 'Bari Photo Contest - Sguardo periferico'. La manifestazione è stata vinta da Nicola Abbrescia con uno scatto realizzato in via Papa Giovanni Paolo I, nel quartiere Poggiofranco.

Più di 200 i fotografi e più di 500 le opere candidate al concorso fotografico rivolto a tutti i fotografi, professionisti e amatori, realizzato e promosso da Cime e dal Comune di Bari, con il sostegno della Regione Puglia, in collaborazione con il MiC - Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Puglia, l’Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, l’Accademia di Belle Arti di Bari e con la media partnership della rivista di settore Il Fotografo. Sponsor tecnici: Image Center Production e Foto Diego.

A giudicare le opere pervenute e a decretare le otto vincitrici del contest sono stati il fotografo di fama internazionale, già giurato e vincitore del premio di fotogiornalismo World Press Photo, Manoocher Deghati (presidente di giuria), il direttore di Cime, Vito Cramarossa, la dirigente dell’Assessorato alle Culture, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari, Luciana Cazzola, il direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, la dirigente del Segretariato Regionale del MiC per la Puglia, Maria Piccarreta, la docente di Sociologia e Sociologia Urbana dell’Università degli Studi di Bari, Letizia Carrera e la docente di Fotografia Digitale dell’Accademia di Belle Arti di Bari, Michela Frontino.

Le opere vincitici

1° premio: Nicola Abbrescia, 2024 - Bari, Poggiofranco, via Papa Giovanni Paolo I

2° premio: Simona Perrini, 2023 - Bari, Santo Spirito, via Udine

3° premio: Marco Ranieri, 2021 - Bari, Marconi - San Girolamo / Fesca, via Giuseppe Verdi

4° premio: Giacomo Pepe, 2024 - Bari, Libertà, via Martiri D’Otranto

5° premio: Ida Cuccovillo, 2021 - Bari, Libertà, Corso Italia

6° premio: Giuliano Tamborra, 2023 - Bari, Marconi, San Girolamo, Fesca, Lungomare IX maggio

7° premio (ex aequo): Aurora Milella, 2024 - Bari, Japigia, via Natale Loiacono

7° premio (ex aequo): Nicola Moscelli, 2023 - Bari, Marconi - San Girolamo - Fesca, via Napoli.

Oltre alle fotografie premiate, la mostra si compone degli scatti di: Alessia Decrescenzo, Angela De Nicolò, Angelo Facchini, Angelo Grieco, Giacomo Loiudice, Anna Maria De Marzo, Anna Marzia Soria, Annalisa Macina, Aurora Milella, Camillo D’Angelo, Caterina Piccoli, Davide Bellaggi, Emilio Nuzzolese, Fabiano Lauciello, Fabio Colangiuli, Nicola Abbrescia, Francesca Speranza, Raffaele Coletta, Gennaro Gargiulo, Giovanni Cataldi, Giuliano Tamborra, Manlio Ranieri, Marco Mastrolitti, Michele Carnimeo, Moana Battista Canu Spada, Pietro Amendolara, Roberta Lonigro, Rocco Pedone.

"Constatare il grande successo di partecipazione per la prima edizione del Bari Photo Contest è per noi motivo di grande orgoglio - ha spiegato Vito Cramarossa, direttore di Cime - perché ci racconta di come questa città e tutta la sua comunità di riferimento abbiano voglia di mettersi in gioco, di contribuire con il proprio impegno attivo alla realizzazione di grandi iniziative culturali. Eventi che danno la giusta gratificazione al talento e alla passione fotografica ma che, al contempo, ci permettono di veicolare una narrazione legata alla città che si arricchisce di punti di vista e sfaccettature. Questo vuol dire, per noi, aver posto la prima pietra per un contest e una mostra che, speriamo, possano diventare appuntamenti ricorrenti del panorama culturale cittadino".