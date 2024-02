Un ristorante barese 'miglior delivery' in tutto il sud Italia: Gyrosteria Yannis vince il Just Eat Awards 2023

Il ristorante di cucina internazionale Yannis presente a Bari si conferma, dopo la vittoria del 2022, tra i “Migliori per area geografica" nell'ultima edizione dei Just Eat Awards, riconoscimenti che permettono di celebrare i successi dei partner e di continuare a promuovere l'eccellenza nel settore del food delivery.

La Grecia è davvero vicina grazie alla proposta gastronomica della Gyrosteria Yannis che propone un menu fatto apposta per i nostalgici della cucina ellenica: dai piatti alle bevande, qui è possibile trovare i capisaldi della tradizione greca.

Menù invitante e servizio clienti efficiente: con l'esplosione della scena gastronomica nell’ambito del food delivery, l’ampia varietà di opzioni disponibili offre ai consumatori italiani la possibilità di gustare piatti e cucine sempre diverse. In questo contesto, i ristoranti si evolvono e lavorano per garantire eccellenza e conquistare i propri clienti ed è per questo che Just Eat (www.justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, con i Just Eat Awards ha svelato i migliori ristoranti d'Italia, che si sono ritagliati un posto di spicco nel cuore degli italiani.

Giunti alla quarta edizione, i Just Eat Awards 2023 sono composti da ventidue categorie a cui i ristoranti presenti su Just Eat hanno potuto candidarsi. L’elenco dei candidati è stato selezionato da una giuria indipendente, i cui criteri di selezione includono il livello di soddisfazione dei clienti e alcuni indicatori commerciali del ristorante partner, ma anche la motivazione espressa dai ristoranti stessi. Una volta selezionati, i clienti di Just Eat hanno potuto votare online il proprio ristorante preferito e quello che, in ogni categoria, ha ottenuto il maggior numero di voti dai clienti, è stato proclamato vincitore di quella categoria.

“Siamo entusiasti di annunciare l'arrivo della quarta edizione dei Just Eat Awards. Questo evento annuale celebra l'eccellenza culinaria dei nostri partner su Just Eat, e le ventidue categorie riconoscono l’incredibile qualità, la varietà e l'innovazione che caratterizzano il panorama gastronomico presente sulla nostra piattaforma. Ogni categoria riflette l'ampia diversità di cucine e preferenze dei nostri consumatori, dall’offerta tradizionale alla creatività contemporanea. Da sempre il nostro obiettivo è garantire che i clienti abbiano accesso ai migliori partner e piatti in ogni momento e in ogni luogo lo desiderino. I Just Eat Awards ci permettono di celebrare i successi dei ristoranti partner e di continuare a promuovere l'eccellenza nel settore del food delivery.” dichiara Andrea Frascaroli, Country Sales Lead Italy di Just Eat Italia.