La Torre del Palazzo della Città metropolitana di Bari si tinge di blu nella Giornata mondiale del diabete

Lunedì 14 novembre, in occasione della Giornata mondiale del diabete, la Torre del Palazzo della Città metropolitana di Bari sarà illuminata di blu, per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione di una patologia cronica che, secondo gli esperti, nei prossimi anni, è destinata a crescere in modo esponenziale soprattutto fra la popolazione con oltre 40 anni.

La Giornata mondiale del diabete è stata istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation edall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’iniziativa si celebra in oltre 150 Paesi il 14 novembre, giorno di nascita di Frederick Banting che, insieme a Charles Best, scoprì l’insulina nell’ottobre 1922, salvando da allora la vita a tutti coloro che ne sono affetti.

La Città metropolitana di Bari ha aderito all’iniziativa accogliendo l’invito dell’associazione AGD Bari-Bat-Ta Aps (Associazione Giovani con Diabete) ad illuminare di blu nei giorni del 13 e 14 novembre un proprio monumento per attirare l’attenzione della cittadinanza su questa importante giornata di informazione e prevenzione.