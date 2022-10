Il mondo del lavoro incontra la scuola: Saicaf e istituto Perotti di Bari insieme per formare i professionisti del caffè

''In questo contesto economico in cui mancano risorse umane e il lavoro specializzato si trova con il lanternino, la Saicaf spa ha deciso di sostenere il matching tra richiesta e offerta di lavoro che ruota attorno al mondo del bar/caffetteria puntando sulla professionalizzazione di un mestiere che ha bisogno di ritrovare dignità. Offriamo un’opportunità nuova, interessante e gratuita. Vogliamo focalizzarci sulla cultura del caffè espresso perfetto e sul cappuccino, il cosiddetto ‘latte art’. L’obiettivo è fare i talent scout dei futuri baristi o professionisti del bar attraverso Saicaf e del Perotti''. Così Leonardo Lorusso, direttore commerciale della Saicaf spa, l’azienda barese per eccellenza del caffè di Puglia, spiega l’idea di collaborare all’iniziativa promossa dall’Istituto Alberghiero Perotti di Bari e sponsorizzare l’evento ‘BARra a dritta - un espresso al Perotti’, un percorso smart di formazione e aggiornamento programmato il 3 novembre dalle 14.00 alle 17.00. Fari puntati sul tema della giornata: “Raccontare e presentare un caffè”, uno strytelling a metà tra arte, poesia del fare e competenze; a fine giornata è previsto un forum con la partecipazione di esponenti del mondo associativo (e non solo) per creare un momento di confronto attivo. La cultura del caffè sarà il focus dell’evento, così come ci si concentrerà sulle figure professionali che il mercato richiede e sulle tematiche attuali legate all’aumento dei costi di gestione dovuti ai rincari energetici.

Parteciperanno a questa giornata formativa e apripista al mondo del lavoro anche gli studenti del 5^ anno in procinto di completare il percorso di studi. ''Creiamo così un ’opportunità di confronto e conoscenza – aggiunge Leonardo Lorusso -: tre ore operative nelle quali una nostra risorsa racconterà e trasferirà la cultura del caffè, l’espresso per eccellenza, la sua corretta estrazione, con una parte dedicata alla ‘latte art’. Ci sarà anche un momento dedicato al dibattito sulle tematiche della gestione e promozione ecosostenibile delle aziende di settore. Siamo certi che l’evento potrà arricchire i ragazzi e/o i partecipanti al corso con tanti ‘segreti’ cha faranno la differenza''.

''L’incontro è finalizzato – dice la Dirigente Scolastica del Perotti, prof.ssa Maria Manicone – a creare uno spazio condiviso dove il mondo del lavoro incontra la scuola. Gli istituti professionali come il nostro sono scuole ‘del fare’ e l’implementazione delle competenze accelera l’ingresso nelle realtà lavorative. Contestualmente tale esperienza ha una duplice valenza: per le aziende la possibilità di offrire agli studenti una formazione sul campo tramite stage nell’ambito del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro,), per gli studenti una conoscenza diretta delle dinamiche del mondo del lavoro e l’acquisizione di specifiche competenze nel settore della caffetteria''.

La partecipazione al corso è gratuita ed è destinata a baristi professionisti e/o imprenditori del settore. Per partecipare è necessaria l’adesione entro il 31ottobre attraverso il seguente link: https://forms.gle/Cf1fmZRXbXHWTAMj9