Batman a Valenzano in giro sul monopattino: la sua apparizione sotto gli occhi increduli di grandi e piccini

Non è certo passato indifferente l'uomo in monopattino vestito da supereroe in giro ieri sera 6 luglio 2021 per le strade di Valenzano. I bambini (e non solo) cercavano di avvicinarlo per scattare foto e domandare come mai 'Batman' fosse proprio lì. "Regalare sorrisi a tutti in una calda domenica di primavera e soprattutto dopo un lungo periodo di chiusura e restrizioni", questo l'unico intento.