Battiti Live, tutto pronto per lo spettacolo sul Lungomare: ecco i nomi degli artisti sul palco nelle due serate

Il countdown è ufficialmente partito, domani, venerdì 17 giugno, sul lungomare Imperatore Augusto, alle 21, si accenderanno le luci sulla ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live.

Sarà la prima di due serate consecutive: venerdì 17 e sabato 18 giugno, entrambe in diretta su Radio Norba e Telenorba.

Ufficializzati anche i nomi degli artisti che si esibiranno nelle singole serate.

Venerdì 17 giugno ci saranno: Fedez, Mara Sattei, Tananai, Il Volo, The Kolors, Elodie, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Coez, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Matteo Romano, Baby K, Fred De Palma, Boro Boro, Aka 7Even, Boomdabash, Annalisa, Mr Rain, Alfa e Gabry Ponte. In scaletta, inoltre, due esibizioni on the road: Noemi da Cisternino e La Rappresentante di Lista da Ceglie Messapica.

Sabato 18 giugno il palco sarà invece di: Achille Lauro, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Alessandra Amoroso, Coez, Alex, Elodie, Rhove, Francesco Renga, Mecna & Coco, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Boomdabash, Annalisa, Baby K, Federico Rossi, Hal Quartièr, Fred De Palma e Gabry Ponte. On the road, Albe da Vieste e Tommaso Paradiso da Manduria.

Due grandissimi cast, per altrettante serate di musica e spettacolo per lo show firmato dalla radio del sud, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio e per la regia di Luigi Antonini. Corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Tommaso Stanzani e di Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli dell’ultima edizione di Amici.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è un evento in partnership con importantissimi brand internazionali: Cornetto Algida è title sponsor dello show per il secondo anno consecutivo, Tim è il main sponsor; gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova ed ancora Chupa Chups e la startup Spiagge.it, che sta innovando il settore dei servizi balneari. Infine accompagneranno la ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live top brand espressione del territorio quali Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila, Nuovarredo e Deliziosa. Hair Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique.

Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nell’anno 2021 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2021 (gennaio-dicembre) si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando i primi posti nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 11 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

L’intera offerta editoriale, comprensiva di 4 Radio Digitali, è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).

Per qualsiasi informazione: www.radionorba.it.