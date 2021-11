Un viaggio che dal mare si trasforma in un “corteo” ricco di colori, metafora di comunità: è il video racconto sulla realizzazione del San Nicola di mattoncini

Bari, il suo porto, il lungomare, il mercato. E poi, ancora, lo stadio, il parco e, naturalmente, la Basilica. Un mattoncino che, dal mare, arriva in città per farle visita, attraversarla, per poi scoprire di essere solo una delle tantissime parti che, ritrovandosi, compongono un’opera da tempo intrapresa: il San Nicola di mattoncini.

È quanto racconta, in modo ironico e colorato, il nuovo video targato Be Nicholas, il progetto di partecipazione che invita i baresi e non solo a farsi promotori, nella vita quotidiana, delle qualità tipiche di Nicola. Avviato lo scorso maggio, in occasione delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono, Be Nicholas promuove, infatti, la realizzazione di una comunità di persone che condivide la volontà di “essere Nicola”, diventando protagonista di una nuova forma di cittadinanza attiva e partecipata, per realizzare, insieme, cambiamenti sociali a partire dal proprio contesto quotidiano: piccoli o grandi “miracoli possibili”.

A distanza di più di 6 mesi da allora, ecco che i mattoncini di cui è composta l’opera – che è ancora possibile intestarsi attraverso il sito www.benicholas.org – prendono forma e consistenza in città e si ritrovano, si radunano, per comporre la figura alla quale l’intero progetto si ispira.

Il video, disponibile da oggi sui canali social del progetto, racconta di un mattoncino che arriva dal mare: un’immagine che richiama la tradizionale narrazione legata all’arrivo del Santo in città e di alcuni degli episodi che maggiormente caratterizzano i racconti a lui connessi, così fortemente legati al mare. Racconta, poi, attraverso una serie di richiami simbolici e contemporanei, alcuni dei suoi patronati più noti: tra questi, quello nei confronti dei bambini e delle bambine, dei mercanti, delle “ragazze da marito”, dei pescatori e di chiunque si trovi in una condizione di necessità. In questo senso, particolare è il tributo a tutti coloro che affrontano quotidianamente la sofferenza derivante dalla pandemia da Covid19: a loro, durante il suo viaggio, il mattoncino dedica il suo passaggio davanti al Policlinico di Bari.

Il mattoncino prosegue il suo cammino ammirando la città, salendo sui mezzi pubblici, destreggiandosi nel traffico, esultando nello stadio e narrando, così, lo stretto rapporto che lega Bari al suo Patrono: una città che, storicamente, ha visto la sua immagine e il suo ruolo economico e geopolitico risollevati proprio dall’arrivo delle spoglie del Santo e che, tutt’oggi, si identifica con l’intero sistema valoriale e culturale a lui connesso. Un viaggio che da singolo diviene collettivo e dove l’unico mattoncino si trasforma, passo dopo passo, in un “corteo” ricco di colori, metafora di comunità. Una staffetta come metafora di un miracolo possibile.

L’opera del San Nicola di mattoncini sarà esposta all’interno del Museo Civico di Bari dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, insieme alle opere selezionate nell’ambito del contest “A brick for Nick”, il concorso dedicato agli appassionati dei celebri mattoncini colorati e realizzato nelle scorse settimane in collaborazione con l’associazione Pugliabrick e con il contributo dell’Assessorato alle Culture del Comune di Bari.

Be Nicholas è un progetto di Eventialevante, in collaborazione con La Capagrossa, promosso da Regione Puglia, Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese, nell'ambito del POR FESR - FSE 2014-2020" e sostenuto da Chimica D’Agostino S.p.A e Coop Alleanza 3.0. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Bari, della rete sociale Barisocialbook, del Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, del Garante Regionale dei diritti dei minori, del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise.

Il video: https://youtu.be/ R27DY5IaD-U