Best Value Award Puglia: premiate le migliori aziende pugliesi che creano valore

Cooperativa Agricola La Fara Giardino (FG), Orchidea Frutta (BA), C.M.C. SRL (BA) e Megamark SRL (BT) sono le aziende pugliesi che hanno primeggiato nelle categorie della prima edizione del Premio Best Value Award 2021 - Puglia, basato sulla Ricerca di Imprenditore Smart in collaborazione con il Consorzio Mestieri Puglia, Agenzia per il Lavoro accreditata dalla Regione Puglia che analizza la variazione dell’equity value delle imprese pugliesi, il valore delle aziende riferibile agli azionisti, nel biennio 2019-2020. Sono state oltre 13.970 le imprese analizzate, suddivise in quattro categorie: Ghepardo (imprese con valore compreso tra 5 e 10 milioni di euro), Pantera (10-50 milioni), Tigre (50-100 milioni) e Leone (oltre 100 milioni di valutazione). Dalle imprese del campione sono state poi estrapolate quelle che hanno registrato la variazione più significativa del loro valore aziendale: le aziende premiate hanno registrato aumenti di valore nel 2020 davvero strabilianti, compresi tra il +86% e il +2.856%.

“La nostra ricerca ha permesso di individuare le imprese più solide, quelle che guardano oltre i risultati di breve termine, che lavorano strategicamente sulla lunga distanza e che sono capaci di ottenere annualmente performance significative, anche in un anno così problematico come il 2020”, ha spiegato Sebastiano Di Diego, founder di Imprenditore Smart e ideatore della Ricerca, secondo il quale “gli imprenditori non possono più puntare soltanto alla crescita di fatturato”.

La Ricerca ha permesso di capire che le imprese che operano strategicamente, puntando su aggregazioni, crescita dimensionale, tecnologia, managerializzazione, digitalizzazione, sostenibilità, sui giovani e sulle donne, possono dire la loro anche in periodi complicati come quello che stiamo vivendo. “Il quadro che emerge per la Puglia è positivo – ha sottolineato Di Diego - Un dato per tutti: sono 1.914 le imprese che nel 2020 sono riuscite ad aumentare il loro valore aziendale rispetto all’anno precedente. Considerata la pandemia è un risultato impressionante, che testimonia una capacità di fare impresa che non ha eguali in Italia. Vuol dire che la struttura industriale della Puglia è solida perché è stata capace di fare profitti senza indebitarsi”. Qual è la sfida futura di queste imprese? Puntare su governance e continuità generazionale; strategia, innovazione del modello di business e sostenibilità; management e valorizzazione delle risorse umane, con particolare attenzione ai giovani e alle donne; finanza alternativa, come private equity, M&A, Borsa, Minibond ed altro.

Vito Genco – presidente di Consorzio Mestieri Puglia scs ha dichiarato: “la nostra “mission” è il lavoro e la promozione dei talenti ed in questa direzione i nostri più affidabili alleati sono le aziende che consolidano i loro business, generano ricchezza e offrono opportunità occupazionali per le persone.

Imprenditore Smart e la ricerca Best Value Award ci restituiscono un quadro particolarmente incoraggiante per l’economia della nostra Regione, pertanto, Mestieri Puglia raccoglierà la sfida e la responsabilità di camminare al fianco delle imprese e delle persone con l’obiettivo di favorire il loro incontro”

C’è un altro aspetto che emerge dalla Ricerca e che rappresenta un altro segnale di ottimismo: nel Best Value Award emergono ogni anno nuove aziende, “le classifiche non sono scolpite nella pietra e questo significa – conclude Di Diego - che gli imprenditori pugliesi si stanno focalizzando sull’obiettivo di ottenere un miglioramento progressivo e costante negli anni, l’unico terreno fertile per affrontare nuove sfide sempre più ambiziose”. E non è un caso se, direttamente agganciato al Premio, gli imprenditori potranno partecipare alla Best Value Award Academy, un esclusivo percorso formativo e un’ulteriore opportunità di crescita personale e professionale.

Imprenditore Smart e Mestieri Puglia hanno scelto di trasmettere in streaming la diretta della cerimonia conclusiva, che è stata seguita da un pubblico numeroso di professionisti e non, provenienti da tutto il territorio nazionale.

Le TOP TEN nelle 4 categorie di valore

GHEPARDO

(imprese con valutazione compresa tra 5 e 10 milioni di €)

1. COOPERATIVA AGRICOLA LA FARA GIARDINO di Lesina (FG)

2. RAIL SERVICES SRL di Bari (BA)

3. ITTICA ZU PIETRO SRL di Bari (BA)

4. DENTAL WORLD SRL di Bari (BA)

5. PRESTIGE GROUP di Bari (BA)

6. LEVANTE LOGISTICA SRL di Bari (BA)

7. PELLICANI COSTRUZIONI SPA di Ruvo di Puglia (BA)

8. ECO-AMBIENTE SRL di Presicce (LE)

9. NEOS RESTAURI SRL di Altamura (BA)

10. AZZURRA COSTRUZIONI SRL di Molfetta (BA)

PANTERA

(imprese con valutazione compresa tra 10 e 50 milioni di €)

1. ORCHIDEA FRUTTA di Rutigliano (BA)

2. ALPAK SRL di Ruffano (LE)

3. GLASSFIRE SRL di Trepuzzi (LE)

4. ELSEA SRL di Fasano (BR)

5. SEMOLIFICIO LOIUDICE di Altamura (BA)

6. GDA SRL di Galatina (LE)

7. DIATEK SRL di Bari (BA)

8. EDILTUNNEL SPA di Lecce (LE)

9. BARITECH OPERATION SRL di Modugno (BA)

10. OVER SPA di Castellana Grotte (BA)

TIGRE

(imprese con valutazione compresa tra 50 e 100 milioni di €)

1. C.M.C. SRL di Bari (BA)

2. VETRERIE MERIDIONALI SPA di Puntigniano (BA)

3. LA LUCENTE SPA di Modugno (BA)

4. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL di Massafra (TA)

5. V.D.M. VACCARO SRL di Locorotondo (BA)

6. C&C CONSULTING SPA di Bari (BA)

7. MIDA SOCIETÀ COOPERATIVA di Bari (BA)

8. MOLINO DE VITA SRL di Castel Vecchio di Puglia (FG)

9. CASEIFICIO PALAZZO SPA di Putignano (BA)

10. MV LINE SPA di Acquaviva delle Fonti (BA)

LEONE

(imprese con valutazione superiore ai 100 milioni di €)

1. MEGAMARK SRL di Trani (BT)

2. DELIZIA SPA di Noci (BA)

3. TATÒ PARIDE SPA di Barletta (BT)

4. AGON SOCIETÀ COOPERATIVA di Bari (BA)

5. MAIORA SRL di Corato (BA)

6. VEBAD SPA di Gioia del Colle (BA)

7. EUROSPIN PUGLIA SPA di San Pietro Vernotico (BR)

8. APULIA DISTRIBUZIONE di Rutigliano (BA)

9. FERROVIE DEL SUD EST SRL di Bari (BA)