'Premio Federico Fellini' ai cineasti dell’Ucraina: il riconoscimento del Bif&st-Bari

Il Bif&st-Bari International Film&Tv Festival (25 marzo-2 aprile) – posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, promosso dalla Regione Puglia e dall’Apulia Film Commission e diretto da Felice Laudadio – conferirà il Premio Federico Fellini ai cineasti dell’Ucraina. Il riconoscimento, concordato con Francesca Fabbri Fellini, erede del grande regista, verrà consegnato nella serata del prossimo 28 marzo al Teatro Petruzzelli alla regista ucraina Daria Onyshchenko che se ne farà ambasciatrice presso i colleghi del suo Paese martoriato dalla guerra scatenata dalla Russia e che nello stesso pomeriggio presenterà a Bari il suo film Zabuti (I dimenticati), un dramma intenso e coinvolgente sulla tragica situazione in Ucraina. L’iniziativa del Bif&st vedrà il coinvolgimento anche dell’Università degli Studi di Bari che con il suo Centro universitario di diritto internazionale organizzerà in Ateneo al mattino del 28 marzo un incontro sull'Ucraina partendo dal film documentario Winter on Fire di Evgeny Afineevsky, candidato all'Oscar nel 2016 dopo essere stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.