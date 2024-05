La Peroni compie 100 anni a Bari: grande festa al ‘Chiringuito’ nella tre giorni dedicata a San Nicola

E' senza dubbio tra le bevande più amate dai baresi e annuncia il raggiungimento di un importante traguardo: Birra Peroni festeggia 100 anni di attività a Bari.

Come san Nicola, la focaccia, il panzerotto e la Bari, anche la Peroni rientra nell'elenco delle passioni indiscutibili che appartengono all'essere barese.

Dall’arrivo in città nel 1924, Birra Peroni è diventata nel corso del tempo un punto di riferimento per l’economia locale e il suo iconico brand un simbolo di unione e tradizione per la comunità. Per festeggiare questo anniversario, tenendo sempre lo sguardo puntato al futuro, l'azienda ha programmato una serie di eventi nel corso del 2024, che coinvolgeranno sia la comunità locale sia le proprie persone, e che coincideranno con alcuni degli appuntamenti più importanti per la città.

Il primo evento si terrà in occasione della festa patronale di San Nicola: dal 7 al 9 maggio, dalle ore 19.00, presso “El Chiringuito” sarà possibile partecipare ad una vera e propria festa che diventerà anche occasione di nuovi incontri, grazie ad una divertente attività che porterà in vita la filosofia del brand “Se ci unisce è Peroni”. Inoltre, sempre in occasione del San Nicola, parte dei dipendenti di Birra Peroni, che lavorano a Bari tra stabilimento e forza vendita, saranno impegnati in un’attività di pulizia insieme a Legambiente durante la quale si occuperanno di raccogliere i rifiuti abbandonati proprio lungo il Molo.

“È davvero emozionante raggiungere un simile traguardo” - racconta Federico Sannella, Direttore Corporate Affairs di Birra Peroni - “Da quando siamo arrivati qui, 100 anni fa, abbiamo piantato radici profonde in questo territorio ed è stato per noi un onore poter lavorare con tutta la comunità allo sviluppo del tessuto economico e culturale delle città. Nel corso di questo anno stiamo organizzando una serie di appuntamenti per celebrare insieme tutto quello che è stato e soprattutto quello che sarà, così da continuare a costruire connessioni di valore per un futuro che vedrà sempre più al centro la sostenibilità sociale, economica e ambientale, dentro e fuori la nostra azienda”.

“Siamo fieri di aver potuto contribuire al patrimonio culturale e sociale di questa città” – gli fa eco Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni – “Grazie ad un amore reciproco che non ha mai smesso di crescere, qui Peroni non è più solo una birra ma è una vera e propria icona. In questi 100 anni siamo sempre stati presenti negli eventi più importanti della città quindi non potevamo mancare proprio quest’anno e lo faremo continuando a portare in vita il senso più profondo della nostra azienda e del nostro iconico brand, unire le persone oltre ogni differenza, perché ieri, oggi e domani, se ci unisce è Peroni”.