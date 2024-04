Birre artigianali, piatti pugliesi e musica dal vivo: a Molfetta arriva la tre giorni di primavera con 'Spilla Festival 2024'

Torna in città a Molfetta per la terza edizione Spilla Festival. La festa della birra di primavera una quattro giorni dal 9 al 12 maggio all'insegna dei piatti della cucina pugliese, da gustare accompagnati da una vasta selezione di birre artigianali. Il tutto tra spettacoli di musica dal vivo, intrattenimento e attività per tutta la famiglia.

La manifestazione si svolge - nel parchetto di Via Giuseppe Moscati - in uno spazio di 1000 mq con panche, area relax e numerosi posti a sedere ed è a ingresso gratuito. Il menù di Spilla spazia tra panini con la zampina, ⁠panzerotti, ⁠patatine fritte, ⁠fritture varie, caciocavallo impiccato e salumi tipici, ⁠piadine dolci e salate, ⁠hamburger, ⁠sgagliozze e tipicità pugliesi doc, non mancano ricette e piatti tipici dedicati per bambini.

Si potranno degustare tante birre artigianali, birre senza glutine e anche birre analcoliche. Inoltre anche quest’anno sarà allestito un beershop dove poter acquistare e portar via birre artigianali italiane e soprattutto pugliesi.

Oltre a tanta buona birra, sarà tanta la musica e i gruppi che si alterneranno per dispensare allegria, e far ballare il pubblico nei quattro giorni del Festival, sarà allestito anche un mini parco divertimenti per i più piccoli. Tutte le quattro serate avranno inizio dalle ore 19 e si apriranno a suon di musica.

Domenica 12 maggio in occasione della Festa della Mamma, Spilla Festival ospiterà l’animazione di Dj Frog con mascotte, attività e tanto divertimento.

Giovedì 9 Maggio, Mr. Wario DJ Set, ospite speciale Daniele Condotta il giovane comico e influencer vera star barese di Facebook, Instagram, Youtube e TikTok, che vanta un gran numero di followers e di fan con il suo live show farà divertire tutti adulti e bambini insieme a Dj Frog . Seguiranno le esibizioni di La Radio a 1000 MAX - 883 e Max Pezzali Tribute band, e la serata si concluderà con Mr. Wario DJ Set con il Vocalist Biro.

Venerdì 10 Maggio, Sabi Dielle DJ Set e si proseguirà con il Live Show & DJ Set Deeza & Humberto Potaje.

Sabato 11 Maggio, Danny Dee DJ Set, Ritmo 80 Show, Danny Dee DJ Set con il Vocalist Biro.

Domenica 12 Maggio, Rinaldo DJ Set, Animazione per bambini, Casa Babylon - tribute band Manu Chao e si conclude con Rinaldo DJ Set e Vocalist Biro

Per maggiori dettagli consultare la pagina Facebook del Spilla Festival.