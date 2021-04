Biscotti da inzuppo: la ricetta tradizionale pugliese

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, serve a dare la carica per affronatre studio e lavoro con la giusta energia. Come preferite fare colazione? Se amate la colazione con latte e biscotti, oggi vi proponiamo la ricetta per preparare i classici biscotti da latte, quelli da inzuppo, conosciuti in Puglia come le pastarelle. Venivano cotti solitamente nei forni a legna dei panettieri, dopo essere stati preparati in casa. Insomma un retaggio della tradizione.

Ingredienti

1 kg di farina 00

4 uova

300 g di zucchero

300 ml di latte

160 ml d’olio extra vergine d’oliva

20 g d’ammoniaca per dolci

2 bustine di vanillina

1 limone (per buccia)

Preparazione

Preparata un’impastatrice o in alternativa una spianatoia e posizionatevi la vostra farina a fontana, riponendovi all’interno le uova, lo zucchero, la buccia grattugiata del vostro limone, l'olio, le bustine di vanillina e l'ammoniaca. Amalgamate il tutto ed una volta ottenuto un insieme omogeneo aggiungetevi il latte gradualmente fino a quando il composto non sarà liscio ed omogeneo. Considerate che non dev’essere troppo molle né troppo duro.



Successivamente con il mattarello stendete la pasta che avete ottenuto, andando a formare un rettangolo, con uno spessore di mezzo centimetro, da questo tagliatevi dei rettangoli piccoli da andare a posare su una teglia che rivestirete di carta da forno. Spennellate i vostri rettangolini con il bianco dell’uovo e cospargetevi lo zucchero.



Preriscaldate il vostro forno e passate a cuocervi le vostre pastarelle per circa 25 minuti a 170°. Passato questo lasso di tempo estraete le pastarelle dal forno e lasciatele raffreddare un po’; potrete conservarle in sacchetti o contenitori ermetici.

(Fonte Puglia.com)