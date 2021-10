Biscotti autunnali: la ricetta dei croccanti e friabili dolcetti ai semi di zucca

I semi di zucca oltre che considerati come un possibile snack spezzafame fanno molto bene al nosro organismo perchè ricchi di nutrienti essenziali, di vitamine e minerali. Possono essere impiegati in diverse ricette come nella preparazione di biscotti croccanti e sfiziosi, da sgranocchiare accompagnati da una calda tisana: ecco come preparare dei buonissimi e genuini biscotti a base di semi di zucca.

Ingredienti

100 gr semi di zucca;

100 gr zucchero a velo;

75 gr burro;

70 gr albume d'uovo;

40 gr farina tipo 00;

un pizzico di sale.

Procedimento

Preparare questi biscotti è davvero molto semplice. Dopo aver rimosso il guscio, utilizzando un mixer frullate finemente i semi di zucca sino ad ottenere una finissima farina di semi. Aggiungete lo zucchero a velo e mescolate. Sciogliete il burro a bagnomaria e incorporatelo al composto di semi e zucchero a velo, aggiungete un pizzico di sale e mescolate aiutandovi con una frusta da cucina. Dopodiché, unite i 70 g di albume, la farina tipo 00 e amalgamate il tutto.

Prendete una teglia e adagiate della carta da forno: formate su di essa dei dischetti di composto, infornate in forno preriscaldato a 160° per circa 10-15 minuti. I vostri biscotti sono pronti.