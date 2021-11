Biscotti di zucca, l'ideale per la colazione o un dolce spuntino: ecco la ricetta

La colazione sappiamo tutti che è un pasto importante a cui non dover rinunciare se vogliamo iniziare bene la giornata e soprattutto mantenere attivo il nostro metabolismo. Diventa ancora più genuina e sana se preferiamo ai prodotti confezionati quelli preparati in casa come una ciambella o dei biscotti. Oggi vogliamo proporvi una ricetta dolce e golosa, per preparare buonissimi biscotti alla zucca, perfetti per la colazione, la merenda o un improvviso momento di golosità.

Tempo di preparazione: 70 minuti.

Tempo di cottura: 45 minuti.

Ingredienti

200 gr di farina;

250 grammi di zucca;

80 grammi di zucchero;

50 grammi di olio di semi;

2 tuorli;

un pizzico di sale;

una bustina di lievito per dolci;

frutta secca a piacere.

Procedimento

Iniziate pulendo la zucca eliminando buccia, semi e filamenti. Tagliatela grossolanamente. Mettete una casseruola sul fuoco e portate l’acqua ad ebollizione. Lessate la zucca ed una volta che sarà pronta scolatela bene, frullatela o schiacciatela con la forchetta. Fatela raffreddare.

Unite la zucca alla farina setacciata, lo zucchero, i tuorli, il sale, l’olio e infine il lievito per dolci e lavorate l’impasto, meglio se con le mani. Su un tagliere usate degli stampini per dare forma ai biscotti. Guarnite i biscotti ottenuti con la frutta secca (la frutta secca può essere anche inserita nell’impasto, in alternativa, se lo preferite, potete aggiungere delle gocce di cioccolato). Scaldare il forno a 150-160 gradi e cuocere per circa mezz’ora.