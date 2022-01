Oggi è il 'Blue Monday', il giorno più triste dell'anno

Oggi è il lunedì più triste dell'anno, si ricorda infatti Blue Monday. Difficile pensare che una città come Bari possa respirare questa atmosfera malinconica viste le temperature primaverili e la presenza di un tempo abbastanza soleggiato che incoraggiano a piacevoli passeggiate all'aperto.

Cosa sappiamo su questa giornata e perchè ricorre proprio oggi?

Innanzitutto non esiste alcun fondamento scientifico, nonostante la teoria nasca da un'equazione elaborata da Cliff Arnall, tutor e psicologo della Cardiff University. Lo psicologo, oltre dieci anni fa, elaborò una precisa equazione che consente di calcolare, di volta in volta, "il giorno più triste dell'anno", il Blue Monday. Cade sempre il terzo lunedì di gennaio. Condizioni meteorologiche pessime, sensi di colpa per le abbuffate natalizie, una primavera ancora troppo lontana: questi i parametri inseriti dallo psicologo per il calcolo del Blue Monday.

Ma del resto è tutto normale perchè in questo periodo dell'anno il nostro corpo riceve meno luce naturale rispetto alle altre stagioni e questo influisce sul nostro ritmo circadiano, sul nostro riposo e quindi sul nostro umore.

Cosa fare? Ma è semplice, non darci troppo peso e dedicarsi, quanto più possibile, al movimento all'aria aperta, sapendo che la primavera non è poi così lontana.