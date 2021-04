Bonus vacanze 2021: cosa succederà?

Nel 2020 molte famiglie hanno scelto diverse mete turitiche grazie anche al bonus vacanze, una cifra fino a 500 euro per tutti coloro che hanno un reddito Isee fino a 40mila euro. Cosa succede quest'anno? Come si legge su Today.it questo buono è sfruttabile fino a fine 2021. Il decreto Milleproroghe ne ha sancito la validità fino al 31 dicembre. Ma riguarda solo chi ancora non l'ha sfruttato. Non è chiaro invece se per l'estate 2021 saranno messe in campo altre forme di sostegno al settore turistico-ricettivo.

Bonus vacanze 2021: come stanno le cose

Il bonus vacanze è un buono del valore di 500 euro da spendere in alberghi, bed and breakfast e strutture affini (in Italia) per le famiglie con un Isee al di sotto dei 40mila euro. La somma può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi o utilizzata per pagare fino all’80% della spesa prevista per il pernottamento.

Che cos’è il bonus vacanze

Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal "Decreto Rilancio" e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021). Hanno potuto ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. L’importo del bonus è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone

300 euro da due persone

150 euro da una persona.

Per le prossime partenze, potranno quindi usufruire del bonus vacanze tutti coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 30 dicembre 2020: il Milleproroghe, infatti, ha solo prolungato la validità del voucher, ma non i termini per la presentazione della domanda, che andava fatta entro il 31 dicembre dello scorso anno. E' possibile che per l'estate 2021 verranno introdotte nuove forme di sostegno per il settore, ma al momento il tema non è in cima all'agenda del governo Draghi.