Conversano si trasforma in un luogo magico: a Natale luci, mercatini, enogastronomia e pista di ghiaccio

A Conversano parte Borgo di Natale, il cartellone di eventi artistici, spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative sportive e attività produttive, organizzato dal Comune della città, che trasformeranno la città in un luogo magico durante tutto il periodo natalizio. Un Natale che a Conversano sarà dedicato in particolare a valorizzare i monumenti della città per mostrarli sotto nuova luce; le illuminazioni dai toni del bianco e del ghiaccio saranno infatti fra i protagonisti di questa nuova edizione di Borgo di Natale.

L'apertura ufficiale di Borgo di Natale avverrà il 3 dicembre con la cerimonia di accensione delle luminarie intitolata “Conversano s'illumina”, che avrà luogo nella suggestiva cornice di Piazza Castello a partire dalle ore 17.30.

La conferenza di presentazione, tenutasi giovedì 23 novembre, ha visto la partecipazione dei referenti istituzionali del Comune di Conversano, tra cui il Sindaco Giuseppe Lovascio in video collegamento e la squadra degli assessori con il Vice Sindaco Roberto Berardi, l'Assessore alle politiche culturali e turistiche Katia Sportelli, l'Assessore all'istruzione e decoro urbano Francesca Lippolis, l'Assessore alle attività produttive Tiziana Palumbo, e l'Assessore allo sport e ai servizi sociali Dario Berti. Presenti anche i Dirigenti di Settore del Comune di Conversano e i rappresentanti delle associazioni partecipanti a Borgo di Natale.

Borgo di Natale è il risultato di uno sforzo collettivo di tutti gli assessorati del Comune di Conversano e delle realtà associative locali volto a rendere la rinomata “Città dei Conti” un luogo ancora più suggestivo e coinvolgente durante le festività natalizie. Punti salienti del cartellone saranno gli eventi artistici di rilievo come il concerto di Karima il 9 dicembre, volto noto del panorama musicale e televisivo italiano. Fra le attrazioni luminose di primo piano sarà il Polo Nord, un'installazione a tema ghiaccio che ospiterà Babbo Natale e gli altri protagonisti delle festività.

Le illuminazioni di questa edizione di Borgo di Natale saranno dominate dai toni del bianco e del ghiaccio che ammanteranno tutta la città, a partire dai monumenti simbolo della cittadina come il Castello aragonese con le sue torri. L’illuminazione natalizia si rivelerà quindi uno strumento di valorizzazione e promozione delle bellezze architettoniche di Conversano che per tutti i fine settimana di dicembre aprirà ai visitatori anche musei e monumenti, con l’organizzazione di visite straordinarie.

Oltre agli eventi culturali e artistici, Borgo di Natale offrirà un ampio programma di eventi sportivi e una pista di ghiaccio per gli amanti del pattinaggio, oltre a mercatini dell’artigianato e dell’enogastronomia che delizieranno i visitatori con le prelibatezze locali.

Il Comune di Conversano invita tutti a partecipare e vivere un Natale indimenticabile per ogni età, in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e le attività del Borgo di Natale, si prega di visitare il sito web ufficiale del Comune di Conversano e seguire gli aggiornamenti sui canali social dell’ente.