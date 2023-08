Festa del vino e delle eccellenze del territorio a Castellana: nel centro storico musica ed enogastronomia con Borgo Rosato

Un omaggio alla propria tradizione e alle eccellenze vitivinicole del territorio per una tre giorni di eventi in uno dei luoghi simbolo della storia di Castellana Grotte. Da giovedì 17 a sabato 19 agosto 2023, nell'ambito di Piazze d'Estate 2023, il cartellone di eventi estivi, Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, con il contributo di Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura, organizzano e promuovono Borgo Rosato.

Piazze d'Estate si sposta così nel centro storico e, in particolare, in largo San Leone Magno per un evento che unisce enogastronomia con le postazioni dedicate al food e alle cantine per degustare ottimi calici di rosato e prodotti tipici, cultura con la mostra fotografica sulla produzione vitivinicola locale a cura di Pasquale Ladogana (nel percorso tra largo San Leone Magno e largo Bari) e con i balli medievali e gli allestimenti scenici a cura dell'Associazione 1171 l'Origine in largo Bari, promozione turistica con le visite guidate nel nucleo antico della città, musica e spettacolo con i dj set di Michele Costante e Antonio Magno e, soprattutto, di Samuel from Subsonica (17 agosto) e i concerti di Marina Rei (18 agosto) e Cristiano Godano from Marlene Kuntz (19 agosto) sul palco principale di largo San Leone Magno.

“Con Borgo Rosato spostiamo Piazze d’Estate nel nostro centro storico e iniziamo a celebrare i nostri prodotti tipici e le nostre eccellenze - ha commentato il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti - Il rosato e più in generale il vino, grazie soprattutto alle cantine del territorio, entra nella nostra tradizione, così come tratti distintivi della nostra città saranno riproposti nelle sagre di settembre, quella del Pollo e del Coniglio e quella dell’impanata. Borgo Rosato sottolinea, peraltro, l’eccellenza raggiunta dalle cantine castellanesi che stanno ricevendo riconoscimenti anche a livello nazionale e internazionale. Con Piazze d’Estate 2023, insomma, stiamo guardando a 360° alla promozione della nostra città, cercando di integrare tutti gli aspetti che possono risultare rilevanti dal punto di vista turistico. L’obiettivo è quello di valorizzare sempre di più la nostra identità, unendo cultura, turismo, storia ed enogastronomia. Il riscontro è largamente positivo e l’interesse dimostrato dai media anche nazionali ci conforta”.

“Apriamo la seconda parte dell’estate - ha commentato l’assessore comunale agli Eventi, Fabio Caputo - Una parte di estate che ci porterà nella storia e nella tradizione della nostra città con la celebrazione del vino rosato ma anche con gli eventi sul Monstrum Apuliae, ovvero sul caso rarissimo di una giurisdizione femminile su una città, per oltre cinque secoli, dal 1266 al 1810. Borgo Rosato, peraltro, è la testimonianza che stiamo lavorando attentamente e con profitto non solo nell’organizzazione degli eventi, ma anche nella direzione del recepimento di finanziamenti e risorse. Nel caso di Borgo Rosato, infatti, abbiamo ottenuto il contributo della Regione Puglia - Assessorato all’Agricoltura, supporto che ci consentirà di organizzare al meglio questa edizione e programmare con lungimiranza le prossime”.

Borgo Rosato e tutti gli eventi collegati sono gratuiti. Accesso libero, non è necessaria alcuna prenotazione. Gli ingressi individuati per il centro storico sono quelli di via Trento e via Andrea Angiulli.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.