Borsa di Studio in memoria di Adele Leone: come e quando partecipare

Anche quest’anno ACTO Puglia – Alleanza Contro il Tumore Ovarico assegna una Borsa di Studio in memoria di Adele Leone, presidente e fondatrice dell’Associazione.

La borsa, dell’importo di 12.500 euro, verrà assegnata a laureati, italiani e stranieri, in medicina e chirurgia, biologia o materie affini, che intendano approfondire la loro conoscenza nel settore della ricerca di base o clinica delle neoplasie ovariche e ginecologiche.

Gli interessati devono inviare tutti i documenti necessari a actobari@pec.it entro il 30 Aprile 2024.

La durata della Borsa di Studio è di sei mesi e sarà erogata in due rate, la prima entro due mesi dalla partenza del progetto, la seconda al termine dello stesso, se il vincitore avrà svolto almeno 2/3 del lavoro scientifico.



La Commissione giudicatrice è composta da Presidente, due componenti del Consiglio Direttivo e due componenti del Comitato Scientifico di Acto Puglia.



La proclamazione del vincitore avverrà entro il 31Maggio 2024.



Documenti necessari per partecipare alla selezione:

1. Domanda di partecipazione al bando completa di generalità, domicilio, recapito telefonico, codice fiscale e indirizzo pec

2. Curriculum vitae con formazione e ricerca

3. Una dettagliata descrizione del progetto di ricerca, oppure la progettazione per la realizzazione di percorsi di salute ad hoc per le pazienti oncologiche, al fine di promuovere azioni positive e misurabili (indicatori proposti) per il miglioramento della qualità di vita delle stesse, che si intende realizzare con il supporto della Borsa di Studio

4. Elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche in congressi nazionali o riviste scientifiche

5. Lettera di accettazione del Responsabile della Struttura dove la ricerca verrà svolta

6. Copia di documento di identità in corso di validità.



Il vincitore presenterà al Comitato Scientifico di Acto Puglia una relazione sull’attività scientifica svolta che sarà presentata durante un congresso scientifico e/o pubblicata su una rivista scientifica.



Con questa iniziativa, che onora la memoria di Adele Leone e il suo impegno a sostenere le donne colpite da questa grave neoplasia, Acto Puglia ribadisce il suo impegno per la ricerca scientifica che ritiene fondamentale per garantire cure innovative ed efficaci.



Acto Puglia fa parte della rete di associazioni pazienti Acto – Alleanza contro il tumore ovarico, la prima e unica rete nazionale di associazioni pazienti impegnata nella lotta contro il tumore ovarico e i tumori ginecologic . Presente in Piemonte, Lombardia, Triveneto, Toscana, Campania , Puglia e Sicilia oltrechè a livello nazionale ha la missione di migliorare la conoscenza della malattia, stimolare la diagnosi tempestiva, promuovere l’accesso a cure di qualità, sostenere la ricerca scientifica e tutelare i diritti delle donne malate e dei loro familiari.