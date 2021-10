I Brownies, gustosi quadrotti al cioccolato a metà tra un biscotto e una classica torta: la ricetta dei teneri dolcetti

Vengono dagli Stati Uniti d'America e hanno una consistenza a metà tra un biscotto e una torta: sono i Brownies, gustosi dolcetti al cioccolato ricoperti di glassa e farciti con deliziose scaglie di cioccolato o nocciole. Esistono anche nella versione al cioccolato bianco e per questo chiamati blondie.

Si chiamano brownies per il loro colore marrone ottenuto dall'utilizzo dell'ingrediente principale, il cioccolato. La loro origine è attribuita all'errore di un pasticcere: la leggenda narra che il cuoco dimenticò di inserire lievito nella preparazione della torta al cioccolato, ma dallo sbaglio ne risultò un dolce tutto nuovo e davvero gustoso. Tagliò così a pezzetti la 'torta sbagliata' e la servì ai suoi colleghi che la trovarono un 'errore ben riuscito'.

Ecco quindi gli ingredienti per preparare i brownies ormai amati anche in Italia, ottimi a colazione o a merenda accanto ad una tazza di tè o caffè come ci suggerisce la nostra amica Mariagrazia, pronta a fornirci la sua ricetta.

Ingredienti

150 gr di cioccolato fondente

95 gr di farina 00

110 gr di burro (in alternativa 90 gr di olio di semi)

20 gr di cacao

3 uova grandi

1 pz di sale

200 gr di zucchero

Come si preparano i brownies

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato insieme al burro. Una volta sciolti, fare raffreddare il composto ottenuto e poi unire lo zucchero e le uova (una per volta)

Setacciare la farina e il cacao e aggiungerle al cioccolato e al burro fusi, inserire un pizzico di sale e mescolare bene con una spatola. Rivestire con carta da forno bagnata e strizzata una teglia 20x30 cm (le dimensioni possono variare più stretta è e più vengono alti, più larga è e più vengono bassi), stendete il composto ottenuto cercando di distribuirlo sulla teglia in maniera uniforme e cuocere a 180 gradi per un 30 minuti circa. A piacere si possono aggiungere, o nell'impasto o sopra prima della cottura, noci, scaglie di cocco essiccato, altre gocce di cioccolato, mandorle e nocciole. Una volta raffreddato tagliare il dolci a quadrotti e servire.

Buon appetito!